Vyšlápla jsem si na Javořici se synem v kočárku. Auto jsme nechali u kiosku u Velkého Pařezitého rybníku a šli jsme se podívat k rybníku. Potom už jsme nabrali směr nejvyšší kopec Vysočiny. S kočárkem je podle mých zkušeností nejlepší asfaltka. Trošku jsem se bála, že potkáme hodně těžebních strojů, naštěstí to tak nebylo.

Cesta je příjemná, šli jsme ve stínu stromů i na sluníčku. Nejhorší je poslední úsek nad Studánkou Páně k vysílači, kde je opravdu prudké stoupání. U studánky je vykácený les a vidíte do dálky. Do dálky uvidíte taky kousek pod vrcholem, když se vydáte turistickou cestou směrem na Světlou, je to ta cesta kousek pod vysílačem. Pokud jsou dobré podmínky, lidé odtud koukají i na elektrárnu Temelín a Novohradské hory.

Nahoře není rozhledna ani občerstvení. Možná proto je tam takový krásný klid. Spolu s námi tam bylo jen několik cyklistů. Na jednom z okolních stromů jsme zastihli strakapouda. Šli jsme zpátky stejnou cestou, ale dá se jít i kolem Míchovy skály, nebo zvolit další zpevněné cesty, kudy projede i kočárek.

Přes a kolem Javořice vede řada značených turistických cest a cyklotras, každý si tam najde to svoje. Dostat se dá i k Malému Pařezitému rybníku, na hrad Roštejn, na zříceninu Štamberk a k sousednímu lomu, do Lhotky ke kamennému moři a ke Králi Javořice, k rybníku Zhejral a k lesní kovárně u Klatovce a na další půvabná místa v okolí.

Zuzana Musilová

