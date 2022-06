Další možností je prohlídka části zámeckých sklepů pod vnitřním nádvořím zámku. Navíc si návštěvníci budou moci prohlédnout také zrestaurované fresky, které toto nádvoří zdobí.

Kdo by si chtěl prohlédnout výstavu Bořivoje Pejchala a blíže se seznámit s moderním uměním, bude pro něj ve výstavním sále připraven program „O současném umění trochu jinak aneb Nebojte se moderny“.

Pro ty, kteří chtějí prostě jenom zažít prohlídku šlechtických salonů pod rouškou tmy, jsou připraveny prohlídky zámeckého patra.

Prohlídky budou odcházet v pevně stanovené časy, a to od 18 do 22 hodin. Depozitáře a program k modernímu umění budou začínat v každou celou hodinu, sklepy a zámecké salony každou půlhodinu. Jelikož jsou kapacity prohlídek omezeny, je třeba se předem objednat na telefonním čísle 566 522 206 (od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin).

Cena každé jednotlivé prohlídky je 20 korun, v případě více prohlídek za sebou se cena sčítá.

Více informací a časový přehled jednotlivých prohlídek bude umístěn na webových stránkách a facebooku muzea.

