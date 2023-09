O víkendu vypukne pouť v Novém Veselí. Kromě tradiční atrakcí čeká na návštěvníky sobotní taneční zábava a v neděli bohatý doprovodný program. Lidé se mohou podívat z věže kostela, navštívit Svatováclavské slavnosti ve školce nebo si něco koupit na jarmarku.

Víkend ožije o víkendu pouťovým veselím. | Foto: Tomáš Marek

Sobotní taneční zábava s kapelou Beat Band se koná v sokolovně. Vstupné do devíti večer je 130 korun, poté 150 korun. Posezení pod pergolou s občerstvením v neděli od sedmi do šesti večer, v případě hezkého počasí i sobotu od čtyř do šesti. V neděli se také lidé mohou odpoledne od dvou do čtyř podívat na výstavu v kostele s prohlídkou věže a zvonů kostela. Výstava zahrádkářů v moštárně bude od jedné do pěti odpoledne, součástí jsou také nedělní Svatováclavské slavnosti v mateřské škole od jedné do čtyř odpoledne. Od dvou do čtyř budou hrát v parku Veseláci a od deseti ráno do pěti odpoledne bude v areálu SDH pod pergolou tradiční veselský jarmark.

