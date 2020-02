Již tradičně první akcí roku, kterou pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, byl Ples Dobré vůle. Kulturní dům v Uhřínově ožil v sobotu 25.1. 2020 nejen díky dobré hudbě skupiny Beat Band, ale i díky velice příjemným návštěvníkům plesu.

Z plesu. | Foto: Archiv Asociace

Program úžasně zpestřilo vystoupení studentů a pedagogů ze školy v Březejci a také taneční kreace mažoretek ze skupiny Pomněnky – ze školy v Osové Bítýšce, které měly dvě vystoupení. Sál byl vyzdoben aranžmá z živých květin a ženy dostaly při vstupu krásnou růži. Bohatou tombolu tvořilo pět set osmdesát krásných cen v malé tombole. Většinu zajistili aktivní členové asociace od téměř dvou stovek dárců. Mnozí dárci nás již sami oslovují a do tomboly chtějí přispět. Všem dárcům moc děkujeme za podporu dobré věci. Velká tombola obsahovala 30 velice atraktivních cen (poukaz na 15 tisíc korun k nákupu elektrospotřebičů, zájezd do Chorvatska pro 2-5 osob, vysokotlaké čističe, dálniční známka, dárkové koše, poukazy do divadel, na koncerty, na fotbalový zápas do Německa, dorty…).