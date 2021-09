VLASTENECKÝ ÚKOL



V životě občanů Cikháj nastala v létě a na podzim roku 1944.nová etapa. Od vedoucích činitelů žďárského centra odbojové činnosti proti německé okupaci, v čele s Jaroslavem Aubrechtem /jeho otec František Oubrecht byl spolu dalšími vedoucími činiteli Města Žďáru zatčen gestapem v zimě roku 1941), obdrželi dva úkoly:

1) pomoci francouzským, polským, ruským a jugoslávským občanům, kteří utekli z německého zajetí. Určitý čas měli pobývat v obci, léčit se

2) vytvořit podmínky ke spolupráci se sovětskými a českými parašutisty, zapojit občany do odbojové činnosti. Činnost partyzánů měla být součástí boje Rudé armády proti Němcům jako činnost cílevědomá. Partyzánský odboj řízený z Kyjeva byl v cikhajské oblasti, stejně jako jinde, zosobněním příkazu sovětského vedení číslo 189 z listopadu 1942. Nesl název: „O úkolech partyzánského hnutí.“ Partyzánská činnost měla plnit funkci zpravodajskou i bojovou. Měla informovat sovětskou armádu o počtu německých vojsk na území, o síle a počtu zbraní, o činnosti četnictva i německých komand, o aktivitách českých konfidentů, o vztahu českých občanů k Němcům, narušovat chod protektorátních orgánů, podílet se na diverzních akcích.

Na oba složité a náročné úkoly bylo třeba občany připravit. Úkolů se ujali členové protinacistické organizace, lesní dělník František Bukáček, Josef Roučka, František Šebek, Josef Vajs, hajní Adolf Haman a Karel Jaitner, řídící učitel Oldřich Bartoš. Ten do obecní kroniky mimo jiné napsal: „…Kulturní činnost v době temna byla velmi slabá, protože německé úřady kladly překážky k hraní divadelních her, přednášek, zakazovaly shromažďování občanstva…" Rovněž z obecní knihovny z německého popudu byly vyřazovány knihy našich nejlepších spisovatelů /Rais, Jirásek) i ruská literatura nebyla trpěna. Cpali nám do knihovny fašistický brak, který téměř nikdo nečetl. Přesto náš lid tajně se často scházel v mnohých chaloupkách a dychtivě v nočních hodinách odposlouchával zakázaný rozhlas z Londýna a Moskvy. Zprávami z ciziny byli jsme posilováni, nabyli jsme nezlomnou důvěru ve vítězství našich práv, spravedlnosti, pravdy a svobody. V chmurné dny, kdy německé fanfáry z radia s protivným bubnováním vyhlašovaly zdánlivý vítězný postup fašistických vojsk tu jako bych četl v duších našeho lidu Jiráskova slova: „Když mně bylo nejhůře, napadá mně vzdor a myslím si: Tisíc let jsme tu stáli a obhájili se, krváceli a trpěli a teď bychom měli malátnět? Ne, kdybych měl být poslední, sám jediný, nepoddal bych se!“ Občané se nepoddali! Dle svých možností a schopností přispívali ke svému osvobození. Hajní přešli k partyzánům, ostatní partyzánům pomáhali.

Velitel brigády M. J. Hus major Fomin, píše Miroslav Pich Tůma v knize „Útěk a návrat“ „unesl k nám před zatčením ohroženého člena ilegální protinacistické organizace hajného Hamana z Cikháje…“

Občanka Cikháje Anna Bílá řekla: „U nás se scházely ženský na necování. Povídalo se a zpívalo. S ženskýma přicházeli chlapi. Ty většinou vyprávěli o válce, kdy, kde a jak skončí. Na zemi měli rozloženou mapu a na ni ukazovali jak Němci a kudy ustupují. Mnohokrát tak schůzovali. Jezdil sem za nimi Jaroslav Oubrecht ze Žďáru. Společně hodnotili situaci a připravovali se na poválečné období…Jindy se schůzovalo u Bukáčků, Roučků, Blažíčků, Šebků, Vajsů…“

Občanka Cikháje Božena Šebková mj. řekla: „ Ve válce se chlapi scházeli ve chlévě u Chaloupků. Chodil tam Pepek Roučků, Blažíček, Chaloupka, můj manžel Josef a jeho bratr František. Přijížděl sem Oubrecht ze Žďáru a další. Hodnotili situaci na frontě i u nás doma. Scházeli jsme se i u Blažíčků. Uprostřed stolu svítila petrolejová lampa a my ženy seděly okolo, necovaly. Někdy jsme poslouchaly chlapy. Ti měli starou mapu a seděli na stoličkách u kamen. Rozložili ji na zem a doprostřed dali lucernu. Do mapy napichovali špendlíčky. Vyznačovali jak Němci na frontě ustupují…“

Zmíněné faktory, domácí prožitky, vnášely do vědomí občanů odvahu, sjednocovaly, pomáhaly k aktivitě proti fašistickým Němcům.

RUDOLF HEGENBART