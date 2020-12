Zdroj: Osobní archiv Jiřího Nováčka

Jiří Nováček - Myslibořice, energetik, 20 let

„Myslím si, že zcela neobstál ani jeden politik. Kdybych měl ale někoho přece jen vybrat, byl by to Dominik Feri.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Díky jeho příspěvkům o vládních opatřeních jsem měl alespoň trochu přehled.“