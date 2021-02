Deset nových lokomotiv pro polského státního dopravce PKP Intercity bude pocházet z Jihlavy. Výběrové řízení na zakázku za 39,1 milionu zlotých, tedy zhruba 225,3 miliony korun, vyhrála společnost CZ Loko.

EffiShunter 300 Metro Varšava během zkoušek v pražském Depu Kačerov. | Foto: CZ Loko

PKP Intercity provozuje dálkovou osobní dopravu, české lokomotivy hodlá využívat především pro lehký posun v depech a odtavných stanicích. „Nasazeny by měly být v důležitých železničních uzlech Varšava, Gdaňsk, Wroclaw, Katowice a Krakow,“ dodal mluvčí CZ Loko Zdeněk Zuntych s tím, že společnost do Polska exportuje deset lokomotiv typu EffiShinter 300 na základě už uzavřené kupní smlouvy do dvou let.