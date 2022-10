Již název lokality napovídá, že se ocitáme v místech, kde po dlouhá staletí zdárně koexistovalo české a německé jazykové prostředí. Osada Pfaffenschlag byla v místě zaniklého staršího sídliště založena nejspíš slavonickým farářem v dobách Přemysla II. Otakara. Její název by se dal volně přeložit do češtiny zhruba jako „výprask od flanďáka“. Vesnici tvořilo 16 usedlostí a mlýn, rozmístěných podél obou břehů dnešního Slavonického potoka. Její existenci ukončily husitské hordy nejspíš v roce 1423, ačkoli místní pověsti kladou její zánik do doby války třicetileté.