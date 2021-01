Podle provozního řádu je v jeden okamžik maximální povolený počet lidí na rozhledně dvacet. Často je ale na ní víc návštěvníků, zvlášť momentálně v době okolo vánočních svátků a po nich. „Překvapilo nás, že je tady tolik lidí. Na sociálních sítích jsme viděli, že je rozhledna otevřená, plánovali jsme tady jít od Štědrého dne. Říkali jsme si, že když už bude za chvíli tma, tak tady moc lidí nebude," řekla třeba Brňanka Dana Besedová v úterý odpoledne reportérovi Rovnosti přímo na místě.

O maximálním povoleném množství lidí informuje návštěvníky provozní řád umístěný na informační tabuli u věže. „Je to na odpovědnosti každého občana. Pokud jich je tam víc, je to riziko těch, kteří jsou na rozhledně. Žádnou službu, která by počet lidí regulovala, tam nemáme,“ uvedl Pavel Jordan z městské firmy Lesy města Brna, která je vlastníkem a správcem konstrukce.

VIDEO: Brněnská rozhledna Holedná

Ocelová věž s 208 schody je pro zájemce přístupná celoročně a zdarma. Nejkratší cesta k ní vede z Březové ulice v Jundrově, na jehož území rozhledna leží. Obyvatelé této i okolních ulic se momentálně kvůli velkému množství návštěvníků potýkají s problémy s parkováním, protože zvědavci mířící na rozhlednu zabírají často jediná volná parkovací místa a zahušťují dopravu v okolí.

Ztratili poslední klidné místo

Potvrzuje to tamní obyvatel Jaroslav Künstner. „Jako Jundrováci si situaci ohledně nově otevřené rozhledny moc nezasloužíme. Ztratili jsme poslední kousek klidného místa v oboře a jejím okolí. Nemluvě o autech a davech lidi, co nám žijícím hned pod rozhlednou neustále proudí pod okny. Budeme doufat, že se situace brzy uklidní," sdělil Brňan.

Svou zkušenost s množstvím lidí mířících za výhledem z konstrukce popsal na sociálních sítích třeba Brňan Jan Blahynka. „Šel jsem se projít po oboře, kolem mě davy lidí z různých směrů, vrtalo mi v hlavě kam všichni jdou. A pak mi to došlo, když jsem míjel rozhlednu. Podotýkám, že maximální počet lidí na rozhledně je dvacet a v momentě pořízení mé fotky tam bylo zhruba padesát až šedesát lidí. Nenapadlo by mě, že někdy budu utíkat z lesa, abych byl v klidu," popsal muž.

Rozhledna Holedná, kterou představitelé města otevřeli v polovině prosince, je nejvyšší věží v Brně i jeho okolí. Za věž s třinácti patry zaplatili osm milionů korun. Návrh její podoby vzešel z ateliéru TJ Architekti. Má připomínat kmen dubů, které rostou v okolních lesích.

Myšlenka na rozhlednu nad Jundrovem se objevila v prvním ročníku městského participativního rozpočtu, ve kterém skončila mezi vítěznými. Navrhovanou, asi dvacetimetrovou věž by ale v dohledné době zřejmě přerostly okolní stromy. Zástupci města proto nakonec z městského rozpočtu pořídili pětatřicetimetrovou ocelovou konstrukci, u níž nehrozí, že výhled z ní překazí okolo rostoucí dřeviny.