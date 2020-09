"Česko: rizikovou oblastí je celá země s výjimkou Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje," uvedl Institut Roberta Kocha k situaci v ČR. Grémium německých ministerstev zahraničí, vnitra a zdravotnictví, které o seznamu rozhoduje, za rizikovou oblast nově označilo také několik regionů v Dánsku, Francii, Chorvatsku, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Maďarsku. Riziková je podle RKI rovněž irská metropole Dublin.

Mírnější rozhodnutí

Německo již má na seznamu rizikových míst Prahu a Středočeský kraj. „Rozhodnutí Německa ohledně cestování je nakonec mírnější a s některými výjimkami, o které jsme usilovali. Riziková nebude celá ČR, bezpečné nadále zůstávají Ústecký a MS kraj. Obavy nemusí mít pendleři a lidé vracející se domů (tranzit)," napsal na svém twitteru Petříček.

„Bohužel rozhodnutí Německa a Řecka jsou pochopitelná, podíváme-li se na celoevropská data ECDC, Česko je po Španělsku druhou nejhorší zemí, co se týče počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dnů,“ vysvětlil ministr Petříček.

"Kvůli vysokému počtu infikovaných varujeme před nenaléhavými a turistickými cestami do Česka s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje," uvádí německé ministerstvo zahraničí v pasáži věnované České republice.

Úkolem českého Ministerstva zahraničích věcí je vyjednat co nejvíce výjimek tak, aby se restrikce nedotkly lidí, kteří cestování potřebují ke každodennímu životu. „Zejména se snažíme bojovat za pendlery, studenty či rodiny, které by mohla nařízení rozdělit,“ dodal Petříček s tím, že MZV nemůže více ovlivňovat opatření přijímaná ostatními státy.

Pendleři dostali výjimky

„V případě Německa byla naše snaha úspěšná. Výjimky dostali pendleři, mezinárodní doprava i lidé, kteří se přes Německo potřebují dostat domů. Dále jednáme o tzv. malém pohraničním styku, tedy výjimce pro obyvatele, kteří u hranic přímo bydlí,“ přiblížil šéf české diplomacie.

Zpřísnění pravidel se také nebude vztahovat na občany Ústeckého a Moravskoslezského kraje – ani v jednom z regionů za poslední týden nepřesáhlo incidenční číslo nákazy hranici 50. Německé nařízení začíná platit okamžitě.

Pro zařazení na německý seznam rizikových zemí je hlavní podmínkou překonání hranice 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Druhým kritériem je aktuální epidemická situace v dané zemi. Pokud například počet případů prudce roste, ale celková sedmidenní bilance ještě nedosáhla zmíněného limitu, může Německo i tak zemi vyhodnotit jako rizikovou.

Řecko zavede pro lety z ČR povinnost testů na covid-19

K opatřením přistoupilo i Řecko. Na pozemních hranicích umožňuje Řecko vstup do země pouze s negativním testem pro cestující ze všech zemí už od 15. července, s výjimkou nutných důvodů.

Ministr Petříček na twitteru uvedl, že se pokusí s řeckou stranou jednat "minimálně o výjimkách pro již zaplacené zájezdy". Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi (CK) vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo na 407 tisíc Čechů.

Některé CK dnes ČTK sdělily, že klientům, kteří už mají koupené zájezdy do Řecka, testy na covid-19 zaplatí. Testy je klientům připravena proplatit například CK Exim Tours, CK Alexandria či CK Fischer.

Povinnost negativních testů oznámily Atény pro letecké cesty z ČR už v polovině srpna. Tehdy ji ale nakonec zrušily po jednání premiéra Andreje Babiše a české diplomacie s řeckou vládou. Od té doby se však šíření nákazy v ČR výrazně urychlilo.

Doteď byly namátkové testy

Cestujícím letecky z ČR, i dalších zemí, jsou nyní na letištích v Řecku dělány testy namátkově, a před cestou musí turisté vyplnit elektronický formulář - Passenger Locator Form (PLF) s údaji o místě pobytu v Řecku. Poté obdrží e-mailem QR kód, který musí po příletu do země předložit.

Řecká vláda zavedla nově povinnost negativních testů na covid-19 i pro cestující letecky z Bulharska, Rumunska, Spojených arabských emirátů, Malty, Belgie, Španělska, Albánie, Severní Makedonie a Maďarska, a to od 16. do 30. září. V případě ČR vláda neuvedla, do kdy má opatření platit.

Povinnost testů PCR na covid-19 neplatí pro děti mladší 10 let. I nadále musí všichni cestující do Řecka vyplňovat formulář PLF.

Zpřísnění opatření souvisí i s nárůstem případů nákazy koronavirem v Řecku v posledních dvou týdnech. V pondělí tam zaznamenali 453 nakažených, což je nejvíce za den od počátku pandemie. Z toho 174 případů odhalili v regionu Attika, v němž leží i metropole Atény, a 184 nakažených se potvrdilo v Kara Tepe na ostrově Lesbos, kam bylo tento měsíc přemístěno na 10 tisíc běženců z vyhořelého migračního tábora v Morii.

Dnes oznámilo řecké ministerstvo zdravotnictví 358 nově potvrzených nakažených, o den dříve to bylo 346 případů. Celkem se v této zemi s téměř 11 miliony obyvatel potvrdilo 16.286 nakažených, z toho 357 lidí v souvislosti s covidem-19 zemřelo, včetně pěti osob za poslední den. Na jednotkách intenzivní péče je nyní s nákazou 73 pacientů.

Od minulého týdne, kdy v Řecku začal nový školní rok, tam demonstrují na řadě míst studenti středních škol. V úterý se tam manifestace konaly ve více než stovce škol, zejména na Krétě či v Soluni, naopak v regionu Attika nejsou protesty četné. Důvody studentských protestů jsou podle deníku Kathimerini různé, některým studentům se nelíbí povinnost nosit ve školách roušky, jiní požadují snížení počtu studentů ve třídách.