Dovolená v Thajsku: Karanténu lze strávit na jachtě nebo v golfovém rezortu

Turismus krvácí po celém světě, ale v Thajsku jsou jeho ztráty velmi citelné. Vláda počítá, že částečné uvolnění přísných epidemických opatření přinese do začátku hlavní turistické sezony kolem 60 milionů dolarů. V jiných letech by to byly jen drobné. Ale covid vše změnil.

Thajská metropole Bangkok | Foto: Pixabay