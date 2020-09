Při prvním pohledu ta čísla okamžitě vyděsí. V minulém týdnu se v Česku koronavirem nakazilo 13 103 lidí. Když tento počet porovnáme s nejhorším týdnem během jarní vlny pandemie, ukáže se, že se jedná o sedminásobek nově infikovaných.

Podléhat hysterii nicméně není namístě, ukazuje pohled na další koronavirová data. Obdobnou chybou by ale bylo nemoc covid-19 naopak bagatelizovat. Jak tedy dennodenní statistiky číst?

Kdo končí v nemocnici

Český zdravotní systém příliv nově nemocných zvládá. Což je dáno zejména tím, že tři čtvrtiny nyní nakažených mají bezpříznakový, nebo jen mírný průběh nemoci.

Na jaře bylo během špičky epidemie v nemocnicích hospitalizováno až 422 lidí s covidem-19. Na konci minulého týdne se tento počet pohyboval kolem pěti set.

Nyní již stoupá a stoupat bude logicky i v dalších týdnech, jelikož mezi pozitivním testem a hospitalizací je nejčastěji deset dní.

Počet hospitalizovaných by se ale rozhodně neměl dostat na zmíněný sedminásobek jarních čísel. Šéf České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý uvádí, že hospitalizaci v posledních týdnech vyžadují tři až čtyři procenta z nakažených. Na jaře tento podíl činil mnohem vyšších 15 procent.

Koho ohrožuje nejvíc

Na pozoru by ale měli být lidé, kteří trpí nemocemi srdce, cukrovkou či chronickým onemocněním dýchacího systému. Ti končí mezi hos-pitalizovanými nejčastěji.

„Systém lůžkové péče je kapacitně schopen absorbovat násobně vysoké počty pacientů a je schopen svou kapacitu dále navyšovat,“ dodává Černý. Až v případě, že by v těžkém stavu byla zhruba tisícovka pacientů (desetkrát více než na konci minulého týdne), znamenalo by to omezování jiné péče.

I úmrtí budou přibývat. Ale opět by se nemělo jednat o sedminásobky jarních čísel. Zatímco v březnu a dubnu umírala tři procenta nakažených, v září je to zatím 0,3 procenta, vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Zdroj: Deník Data / Jakub Rusek a Aleš Vojíř