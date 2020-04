Z každé stovky nakažených koronavirem umírají v Česku tři lidé. Vyplývá to z čísel krajských hygienických stanic.

Například v úterý ráno bylo hlášeno 196 obětí ze 6688 lidí, u kterých byla do té doby nákaza laboratorně potvrzena. Data tak víceméně potvrzují údaje ze zemí, které nákaza zasáhla ještě před Českem.

V tuzemsku zatím nezemřel nikdo z více než tisícovky nemocných ve věku do 25 let. Naopak mezi pacienty nad 85 let skonalo již 66 lidí ze 267 s prokázanou nákazou, tedy každý čtvrtý.

Smrtnost – tedy podíl zemřelých k celkovému počtu nakažených – výrazně stoupá v seniorském věku.

V Česku ale nákaza nejvíce zasáhla lidi ve středním věku, seniorů je mezi nemocnými naštěstí menší podíl, než například ve Španělsku či v Itálii. „Podíl pacientů v kategorii kategorie 60+ na celkovém počtu všech nově diagnostikovaných je zhruba 25 procent. V Německu je to 30 procent, v Itálii pro mě naprosto skoro neuvěřitelných 50 procent a rovněž tak ve Španělsku,“ říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.