NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Kriminalisté ve Žďáře obvinili primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě Františka Petrů.

Novoměstská nemocnice. | Foto: DENÍK/Jiří Marek

Viní ho z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti s následkem smrti. Podle informací Deníku byly spolu s ním obviněny další dvě lékařky.

Policie ale včera odmítla tuto informaci potvrdit, současně ji ale nevyvrátila. „Obvinění padla. Víc k tomu v tuto chvíli nemohu říci. Případ je v přípravném řízení a v nejbližší době bude rozhodnuto, jak se bude postupovat dál,“ konstatoval kriminalista Pavel Kubiš.

A co se vlastně stalo? V květnu před dvěma lety poslal tehdy třicetiletou Martinu D. ze Žďáru její gynekolog do nemocnice, aby jí lékaři okamžitě vyvolali porod. Byla v devátém měsíci těhotenství. „Přišla jsem do nemocnice v pátek a s porodem otáleli pět dní. V úterý už bylo pozdě. Děťátko bylo mrtvé,“ řekla zdrcená matka.

Případ se vleče více než dva roky

Za smrt plodu je podle znaleckých posudků zodpovědný i primář porodnického oddělení František Petrů. „Necítím vinu na tom, co se stalo. Vím, že bylo vypracováno několik posudků, které se ale značně liší. Už jednou státní zástupce řekl, že případ odloží, ale před půl rokem bylo nakonec rozhodnuto, že případ půjde k soudu. Radost z toho samozřejmě nemám,“ řekl primář.

Podle našich informací nesou odpovědnost i dvě lékařky. Přestože měly udělat důležitá vyšetření a na jejich základě věděly, že je plod ve špatném stavu, tak nic nepodnikly. Dítě se nakonec v matce udusilo. Je to dlouhá doba, ale v případu muselo být vypracováno několik znaleckých posudků. Práce na každém z nich je na několik měsíců,“ vysvětlil kriminalista Kubiš, proč se případ tak dlouho vleče.

Všichni obvinění v nemocnici podle informací Deníku dál pracují. „Asi před měsícem a půl jsme byli policií požádáni o vypracování pracovních posudků na naše tři zaměstnance. Nevíme, v jaké fázi je vyšetřování, ale pokud říkáte, že padla nějaká obvinění, je důvod, abychom se začali bavit o případných personálních záležitostech,“ řekla právnička nemocnice Věra Palečková.