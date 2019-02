NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Policie v Novém Městě na Moravě po dvou dnech ukončila vyšetřování trestního oznámení, které podal hrobník na pohřební službu z Nového Města. Důvodem bylo podezření z hanobení lidských ostatků.

Pohřební službě hrozí pokuta sto tisíc. | Foto: DENÍK/Jitka Kučerová

Trestní oznámení přijala policie v pondělí. V úterý již měl vedoucí obvodního oddělení v Novém Městě Libor Černý jasno. „O trestný čin nejde. O ostatky by šlo až v případě, že by bylo tělo pohřbeno. Takto se jednalo pouze o pozůstatky a na jejich hanobení zákon nepamatuje,“ řekl včera policista Černý. V podstatě tak naznačil, že do doby, než je tělo pohřbeno, může si s ním dělat každý, co chce. „V podstatě ano, ale jsou i další paragrafy, které by se mohly na neoprávněné zacházení s nebožtíky vztahovat, například výtržnictví,“ podotkl Černý.

Hrobník, který trestní oznámení podal, Deníku řekl, že loni v červenci nechala pohřební služba Josef Kopáček tělo nebožtíka v márnici na evangelickém hřbitově, kde není chlazení, déle než tři dny. Josef Kopáček přiznal, že tělo nemělo v márnici, co dělat. Policie případ předala k posouzení státnímu zástupci. „Podle našeho názoru jde pouze o přestupek, za který hrozí pohřební službě až sto tisíc korun pokuta,“ upozornil Černý.

Problém byl v tom, že pohřební služba měla tělo nebožtíka skladovat celou dobu až do pohřbu v chladícím zařízení při teplotě mezi nulou a dvěma stupni. To se ale nestalo. Případ sledovala i krajská hygienická stanice v Jihlavě. Její ředitel Jan Říha včera odmítl věc blíže komentovat: „Vyjádříme se k tomu, až budeme mít k dispozici výsledky policejního šetření.“ Říha dále řekl, že jde o ojedinělý případ i vzhledem k tomu, po jaké době se začal šetřit. „Kontroly márnic na hřbitovech děláme průběžně, zatím jsme tam žádné problémy nezjistili,“ upozornil Říha.