Hradce Králové - Doslova pozdvižení a vlnu emocí vzbudila v táboře Petra Zelenky přítomnost psychologa Slavomila Hubálka u včerejšího soudu. Ten původně jako znalec zkoumal duševní stav Petra Zelenky. Byl ale odvolán, protože obhájce Zelenky Jan Herout uspěl se stížností, že je Hubálek podjatý.

Otec obžalovaného Petra Zelenky Bohumil Zelenka (vlevo) v pondělí na chodbě soudu slovně napadl jednoho ze svědků Slavomila Hubálka. | Foto: DENÍK/David Taneček

Soudce Jiří Vacek ho přesto předvolal jako svědka. Otec Bohumil Zelenka se s ním včera kvůli tomu na chodbě soudu dostal do ostrého slovního konfliktu.

„Byl jste podjatý od začátku. Ještě jste ani Petra neviděl a už jste o něm mluvil jako o vrahovi. Jste pokrytec, který tady nemá co dělat,“ řekl evidentně rozčílený Zelenka starší před odpoledním líčením.

„Pane Zelenko, já jsem tady, protože mě předvolal soud, a nikdy jsem se podjatý necítil,“ odvětil mu Hubálek. Zelenka starší Hubálka počastoval dalšími ostrými výroky.

Soudce Jiří Vacek pak Zelenkovi staršímu pohrozil, že jestli se bude něco podobného opakovat, tak bude muset zasáhnout justiční stráž a nebude vpuštěn do soudní síně.

Obhájce Zelenky Jan Herout pak vznesl před soudem námitku pro podjatost svědka Hubálka a navrhl soudu, aby nebyl vůbec slyšen.

„Je to evidentní obcházení zákona. Když neuspěl jako znalec, tak je tady aspoň jako svědek, přestože je jednoznačné, že byl od začátku podjatý jako znalec, a tak bude zaujatý i jako svědek. Vyhodili ho dveřmi a on se vrátí oknem, to je skandální,“ vysvětlil Herout svou námitku.

Soudce ale námitku zamítl. Odůvodnil to tím, že Hubálek nestojí před soudem jako znalec, ale jako svědek, který se bude vyjadřovat o vztahu k obžalovanému.

Nabídl záznamy

Hubálek pak před soudem řekl, že se mu za 30 let praxe nestalo, aby byl někdy odvolán pro podjatost. „Považuji to za účelový krok obhajoby, stejně jako to, že měl být pan Zelenka ze strany policie zmlácen a donucen k přiznání pod nátlakem,“ řekl Hubálek. „Je slabá povaha, kdyby na něj byl vyvíjen nátlak, tak by to řekl hned ze začátku,“ myslí si Hubálek.

Petr Zelenka ale Hubálkovi vyčetl, že se mu snažil celou dobu motiv činu podsunout a označoval ho za vraha, který nemá počítat s tím, že mu dá papíry do blázince.

„Jakýkoli nátlak odmítám. Naopak byl to sám pan Zelenka, který při našem rozhovoru k motivu řekl, že lidem píchal neordinované léky včetně heparinu. Přestože si uvědomoval, že může pacienty i zabít, tak se s tím nějak smířil, a pak to dělal dál. Výčitky z toho měl asi tři dny,“ popsal Hubálek.

Ten soudu nabídl magnetofonové pásky, na nichž jsou záznamy z rozhovorů mezi psychologem a Zelenkou, které trvaly celkem devatenáct hodin.