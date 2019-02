NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Devět let za mřížemi. Takový rozsudek si vyslechl u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou sedmadvacetiletý J. B. Na začátku července brutálně napadl šestašedesátiletého seniora v ulici Mírová v Novém Městě na Moravě, když se vracel domů z restaurace.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Muž, který je pokládán za zvlášť nebezpečného recidivistu, se proti rozsudku na místě odvolal,“ uvedl předseda okresního soudu Tomáš Lichovník.

Muže okradl o třináct set korun

J. B. zaútočil na muže zezadu. „Udeřil ho do hlavy a povalil na zem. Poté ho tloukl pěstmi a kopal do obličeje. Muž byl se zlomeninou nosu převezen do nemocnice, kde prodělal operaci,“ uvedl žďárský kriminalista Pavel Kubiš.

„Poškozenému po napadení sebral peněženku s doklady a třinácti sty korunami,“ doplnil. Pachatel po incidentu utekl a věci ušpiněné od krve zahodil do nedalekého kontejneru. „Důvod, proč se pachatel k činu odhodlal, byla podle jeho slov momentální finanční tíseň,“ vysvětlil policista.

Kriminalistům se J. B. podařilo dopadnout po pouhých čtyřech dnech. „Poté, co zjistil, že jsme mu na stopě, zavolal poškozenému a snažil se mu oznámení rozmluvit,“ sdělil Pavel Kubiš.

Pachatel byl pro trestný čin loupeže v minulosti už dvakrát soudně trestán. Naposled ho v roce 2002 soudce u Okresního soudu v Přerově odsoudil na čtyři roky nepodmíněně. Po třech letech byl propuštěn. V době útoku se tak nacházel ve zkušební době podmínečného propuštění.