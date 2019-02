HAVLÍČKŮV BROD - Tříčlenný senát havlíčkobrodského soudu v úterý uznal vinného dvaadvacetiletého Petra Gálika z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Za to byl odsouzen k sedmadvaceti měsícům s podmíněným odkladem na tři roky.

Petra Gálika (vpravo) čekají těžké tři roky. Soud mu zakázal pít alkohol na veřejnosti. Před vynesením rozsudku byl evidentně nervózní, ale od soudu odcházel s úsměvem a v přítomnosti svých soukmenovců. | Foto: DENÍK/Roman Martínek

A důvod? Na konci letošního března napadl Petra B. po předchozí slovní hádce před restaurací Na Hradbách v Havlíčkově Brodě. Hlavou ho udeřil do obličeje a potom ho kopl do hlavy. Petr B. utrpěl zhmoždění nosu a očnice. Podle svědků vyprovázel Petra B. z baru pokřik, že Brod je skinheadské město a on tady nemá co dělat.

Na svědomí toho má Gálik víc

Předsedkyně senátu Hana Doubková včera upozornila, že soud vysloví nad odsouzeným přísný dohled probačního úředníka.

„Proto, abychom rozhodovali o přeměně trestu na nepodmíněný postačí, aby se odsouzený pohyboval opilý po městě, nebo se nevhodně choval na veřejnosti. Nesmí také chodit na akce, na nichž hrozí, že bude narušen veřejný pořádek,“ řekla v odůvodnění rozsudku Doubková.

Petru Gálikovi v úterý navíc hrozilo, že půjde do vězení, protože čin spáchal ještě v době, kdy byl v podmínce za předchozí výtržnost a poškozování cizí věci ve Světlé nad Sázavou. Tehdy rozbil půllitrem zařízení diskotéky a způsobil majiteli několikatisícovou škodu. V jeho rejstříku trestů se ale objevuje ještě jeden trest obecně prospěšných prací za výtržnost, pokus o ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.

Gálik se před soudem Petru B., kterého napadl, omluvil a podal mu ruku. K činu se také přiznal. Komentovat rozsudek ale nechtěl. Nevyužil ani právo závěrečné řeči.

Petr B., který byl v celé kauze poškozeným, se včera k hlavnímu líčení dostavil v kraťasech, pod kterými měl spodky. Ty mu lezly z kraťasů. Hana Doubková mu jeho oblečení vyčetla, hned jak vešel do soudní síně. Jeho chování označila za pohrdání soudem. Z jeho dechu navíc cítila alkohol.

„Přijel jsem na kole,“ zdůvodnil své oblečení Petr B. Soudkyně mu doporučila, aby zpátky kolo vedl, jinak by se mohl dopustit přestupku.