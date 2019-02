ŽĎÁRSKO - Pytláctví? „Dopouštějí se ho také řidiči, kteří si zvěř po sražení odvezou domů,“ uvedl jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou Oldřich Sedlář.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Veselý

Kde se na Žďársku nejvíce pytlačí?

V minulosti byly problémy v okolí obcí Pavlov a Moravec. Dochází k němu také v lesních úsecích okolo silnic.

Jaké jsou šance pytláka přistihnout?

e to téměř nemožné. Pytláci jezdí často ve skupinách. Dva až tři lidé zvěř zabijí, pak telefonem kontaktují své komplice a ti se ji vydají sebrat. Když je při tom někdo chytne, vymluví se, že zvěř našli a chystají se nám ji předat.

A co policie, spolupracujete s ní?

Skoro vůbec. Když se na ni obrátíme o pomoc, řekne, že má důležitější věci na práci než honit nějaké pytláky po lese. To je pak těžké. Jaké pokuty dopadeným hříšníkům hrozí? Jsou to částky, které se pohybují v desetitisících. Záleží, jakou škodu způsobí. Pokud pytlačí v organizované skupině, mohou jít až na tři roky do vězení.

Podle čeho se určuje výše škody?

Počítá se hodnota zvěřiny, tedy masa, a eventuálně trofeje. Chovná hodnota, například když někdo zabije matku od mláďat, není ještě u jednotlivé zvěře stanovena. Ceník nebyl zatím schválen.

Kdo dohlíží na pořádek v lese?

Na pětisetmetrový úsek každé honitby je vyčleněn vždy jeden člověku, kterému se říká myslivecká stráž. Ten dohlíží nejen na to, aby nedocházelo k pytláctví, ale i na jednotlivé myslivce. Sleduje, jestli se správně o zvěř starají, jak ji krmí a podobně.