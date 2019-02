JIHLAVA - Jednatřicetiletý Jan P. z Brna, který nyní žije v Jihlavě, tvrdí, že není žádný svatoušek. To, co ale zažil minulý týden, když po něm policejní hlídka začala střílet, protože se jí snažil ujet, byl šok.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Roman Martínek

„Nejen pro mě. Kamarádka seděla na místě spolujezdce a klidně mohla dostat kulku do hlavy. Jedna z kulek se otřela o zadní sloupek. Kdyby prolétla do auta, nechci domyslet, co se mohlo stát,“ popisuje Jan P., který redakci Deníku sám kontaktoval.

Toho se minulé pondělí policejní hlídka v Jihlavě snažila zastavit, protože měla podezření, že muž řídí pod vlivem alkoholu. „Svou jízdou navíc ohrožoval bezpečnost ostatních řidičů,“ odůvodnila policejní zásah jihlavská policejní mluvčí Jaroslava Slavíková.

Myslel, že to jsou falešní policisté

Jan P. ale tvrdí, že nechápe, proč ho chtěli policisté vůbec stavět. „Jel jsem z herny, kde jsem naložil přítelkyni, čtyřicítkou a nikoho neohrožoval. Najednou se za mnou vynořilo auto s majákem a já myslel, že jsou to falešní policisté. Maják si dneska na auto může dát každý,“ myslí si Jan P.

Ten přiznává, že chtěl autu, které ho sledovalo, ujet. „Proto jsem musel jet rychle,“ podotýká a současně přiznává, že mu policisté sebrali řidičský průkaz již před několika měsíci. U Velkého Beranova nadýchal 1,25 promile alkoholu. Jeho případ soud ještě nevyřešil a ani mu nedal zákaz řízení motorových vozidel.

Policie vystřílela na ujíždějícího řidiče u Větrného Jeníkova celkem dvacet ran. Třináct z nich auto zasáhlo.

„Neví, co to bylo za střelce, ale klidně mohl někoho z nás zasáhnout. Několik střel prošlo kufrem a zastavila je až železná výztuž zadních sedadel. Jedna střela mi prostřelila dráty od ABS, a proto jsem havaroval,“ popisuje Jan P.

Podle něj to byl ze strany policie neadekvátní zásah, proto podal na policistu, který střílel, trestní oznámení.

„Řekl bych, že šlo o nějakou pomstu, nebo co, protože mé auto, které řídila osoba blízká, již policistům několikrát ujelo,“ domnívá se Jan P.

„Oprávněnost použití zbraně vyhodnocuje krajská policejní správa v Brně a případ posoudí i inspekce ministra vnitra,“ řekla Slavíková. Ředitel jihlavské policie Josef Bačkovský zhodnotil střelbu již minulý týden jako oprávněnou.