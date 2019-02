Jihlava - Všechny složky policie jsou v pohotovosti. Strážníci mají zrušené dovolené, přijedou posily z Brna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Jaroš

Jihlava se připravuje na sobotní pochod neonacistů, který je nahlášen jako uctění památky obětem II. světové války.



Ohlašovatelem akce jsou Milan Hroch ze Světlé nad Sázavou a Richard Lang z Jihlavy. Oba jsou aktivními členy neregistrovaného hnutí Národní odpor (NO) a vůdčí osobnosti NO Havlíčkobrodska a Jihlavska.



„Ohlášenou akci jsme vzali na vědomí. Máme sice informace, že jde o pochod neonacistů, ale zakázat ho můžeme v případě porušení zákona na ústředním hřbitově, kde má celá akce vyvrcholit,“ řekl Deníku mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.



Hroch a Lang plánují, že se v sobotu na autobusovém nádraží v jednu hodinu odpoledne sejde až 150 aktivistů NO. Přijet by měli jejich soukmenovci z Brna, Prahy, Karlových Varů a Českých Budějovic. Při posledním podobném srazu před dvěma lety se jich sešlo kolem padesáti.



Jestli využijí příležitosti i anarchisté a budou pochod neonacistů doprovázet, zatím není jasné. „Na stejné datum není ohlášená žádná jiná akce,“ podotkl mluvčí Tulis.



Extremisté půjdou z autobusového nádraží ulicemi Jiráskova, Dvořákova a Žizkova na ústřední hřbitov k památníku obětem světové války, kde přednesou svůj projev a na hroby, kde jsou pochováni němečtí vojáci položí věnce. Neonacisté ohlásili, že budou mít i své pořadatele. Ti budou označeni bílou stužkou. Akce je nahlášena do pěti hodin odpoledne.



„Všem jsem zrušil dovolené i náhradní volno. V ulicích bude maximální počet strážníků,“ informoval ředitel městské policie Jan Frenc.

Celou akci neonacistů bude monitorovat republiková policie. Její vedení mělo včera odpoledne na toto téma důležitou poradu. Přestože bezpečnostní složky nepředpokládají větší problémy, do služby budou nasazeni policisté z pořádkové policie, dopravky a kriminální služby. Nebude chybět ani znalec na extremismus, který by měl vyhodnotit neonacistický projev a v případě porušení zákona akci okamžitě ukončit.



„V místě pochodu musejí řidiči počítat s dopravním omezením. Pokud bude potřeba, budou nasazeni i těžkooděnci,“ uvedla brněnská policejní mluvčí Jana Šípková.