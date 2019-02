Žďársko - Důvěřivost důchodců nezná mezí. Důkazem jsou poslední případy, které šetří žďárská policie. Další dva lidi okradli v regionu podvodníci. Tentokrát skočili „na špek“ zlodějům muž v Jabloňově na Velkomeziříčsku a žena ve Žďáře nad Sázavou.

Do svého domu pustil muž v Jabloňově podvodníka poté, co mu řekl, že je domluvený s jeho synem na prodeji pneumatik. „Tvrdil, že potřebuje rozměnit dvoutisícovou bankovku. Muž ho pozval dovnitř a v ložnici mu peníze proměnil,“ uvedl mluvčí žďárské policie Václav Kučera.

Poté podvodník poprosil majitele domu o sazenici jedné z rostlin, které má na chodbě. „Muž mu pro ni tedy odešel a pachatel mu v nestřežený okamžik ukradl z ložnice devadesát šest tisíc korun,“ řekl policista.

Žena jí ukradla dvacet tisíc korun

O své peníze přišla také žena ze Žďáru, a to když si do bytu v ulici Okružní pustila podvodnici, která se představila jako pracovnice firmy, jež bude v domě provádět rekonstrukci koupelen. „Když majitelka domu nedávala pozor, sebrala jí zlodějka dvacetitisícovou hotovost,“ informoval Václav Kučera.

Podvodnici s krátkými černými vlasy bylo podle podvedené ženy okolo pětadvaceti let a byla tmavší pleti. Vysoká byla asi sto šedesát centimetrů, širší postavy. Na sobě měla kabát a tmavé kalhoty.

V letošním roce to však nejsou zdaleka jediné případy. Své by o tom mohli vyprávět například také starší manželé, kteří bydlí v okresním městě v ulici Chelčického. Do svého bytu na začátku února pustili ženu, která tvrdila, že provádí odečet stavu vodoměru.

„Když procházela byt, stihla důchodcům ukrást v nestřežené chvíli dvacet pět tisíc korun. Ti si zmizení peněz všimli, až když žena odešla,“ řekl před časem policista.

Stejná zlodějka nebo náhoda?

Její popis je nápadně podobný ženě, která okradla majitelku bytu v ulici Okružní. Byla totiž také tmavší pleti ve věku okolo pětadvaceti let. Vysoká byla asi sto šedesát až sto sedmdesát centimetrů. Na sobě měla kabát.