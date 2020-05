ANO Počet nových případů nákazy nemocí covid-19 je nízký. Poměrně málo je těch, kteří mají těžký průběh nemoci, a dětí se prakticky vůbec netýká. I kdyby se ve škole některé z nich nakazilo a přeneslo nemoc do rodiny, jsou k dispozici účinné prostředky, jak šíření zastavit. Máme dostatek rychlotestů, chytrou karanténu. Lidé sami dodržují hygienu.

NE O koronaviru nevíme prakticky nic. Část vědců tvrdí, že značná část nakažených nemá žádné příznaky a roznáší nákazu dál. Takoví přenašeči mohou být podle takovýchto úvah zejména mezi dětmi. I přes dodržování hygienických opatření se tak v jedné nebo více školách může nemoc masově roznést. Může vzniknout mohutné epicentrum, které se bude těžko zvládat.

Ekonomika potřebuje rodiče v práci

ANO Představitelé profesních svazů, podnikatelé a živnostníci naléhavě upozorňují na to, že hospodářství je kriticky ohroženo. Pro řadu zaměstnanců je výhodné vysoké ošetřovné, které schválila vláda. Nyní tak mohou zůstávat doma i se třináctiletými potomky, pokud ti nemohou do školy. Rozjíždějícím se podnikům budou chybět pracovníci.

NE Práce z domova, takzvaný home office, se v mnoha firmách osvědčila, takže zůstane v nějaké podobě zachována i do budoucna. Většina dospělých se navíc s největší radostí po karanténě vrátí do práce. Představa, že by někdo chtěl zneužívat ošetřovné, je absurdní. I kdyby však: od případného otevření škol do prázdnin by zbýval pouhý měsíc…

Je nesmysl oddělovat první a druhý stupeň

ANO Děti byly dlouho doma. Potřebují živou výuku i sociální kontakty. V tom se neliší nijak prvňáci a osmáci. Když už se otevírají školní lavice v omezené míře pro první stupeň, proč je také neotevřít pro druhý? U starších žáků lze navíc předpokládat spolupráci a pochopení pro to, že se musí omezovat. Naopak delší výpadek výuky je pro ně větším rizikem.

NE Otevření prvního stupně není službou pro školáky, nýbrž pro jejich rodiče. Jakékoli shromažďování je pořád nebezpečné. Čím méně dětí na jednom místě, tím lépe. Vzdělání na prvním ani na druhém stupni ohroženo není. Domácí výuka online většinou funguje dobře. A pokud ne, čtvrtroční výpadek se dožene snadno.

Žáci by měli dostat plnohodnotné vysvědčení

ANO Neexistuje žádná zkušenost s tím, že škola je přerušena prakticky na půl roku. To se týká nejen základních, ale i středních škol. Nejde ani tolik o množství zameškané látky. Je známo, že nezaměstnaní ztrácejí po několika měsících pracovní návyky. U dětí to bude ještě rychlejší. Je proto nezbytné, aby aspoň závěr roku byl v plném tempu a o závěrečné vysvědčení bylo nutno zabojovat.



NE Na koronaprázdniny bude většina dětí vzpomínat do konce života. Jejich násilné přerušení ostrým startem na poslední chvíli by bylo nesmyslné a nespravedlivé. Děti jsou nepochybně pod velkým tlakem, jsou obklopeny obavami z nemocí případně i z finančních potíží rodiny. Zvláštní pololetí by mělo doběhnout v klidu, nový začátek na podzim je přijatelný pro všechny.