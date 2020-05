Proto si zaslouží férový a promyšlený přístup. Toho se však ne vždy dostává. Povoleny sice budou společenské a kulturní akce do sta osob, ale hygienická pravidla jsou tak přísná, že řadě provozovatelů se nevyplatí divadla, sály a kina otevírat.

Pak jsou události, při nichž je takřka nemožné nařízenou distanci uhlídat, například svatby nebo oslavy v zahradních restauracích.

Už vidím policisty, jak budou chodit mezi bujarými hosty a měřit bezpečnou vzdálenost. Nebo si vezměme výrok ministra Petříčka, že od července bychom mohli cestovat na zahraniční dovolené.

A to jak? S podmínkou negativního testu před i po ní? Za 6000 korun? A s povinnou čtrnáctidenní karanténou po návratu? Holý nesmysl.

Nedomyšlené je i plošné otevírání mateřských školek bez jasných pokynů. Je správné, aby v jejich třídách bylo 24 dětí, když ve škole jich za tři týdny bude moci pobývat jen patnáct?

Mohou učitelky odmítnout nástup do MŠ kvůli možnému riziku? Na tři tisíce rodičů podepsalo petici, v níž požadují, aby jim bylo propláceno ošetřovné, když nebudou chtít svoji ratolest kvůli obavě z nákazy do školky poslat. Otázky se množí, a proto by měla být na stole srozumitelná pravidla, která se navzájem nevylučují.