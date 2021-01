Nelhat si do kapsy, prosím

Vzdorovali hlavnímu aspirantovi na titul. Drželi se až nečekaně, vždyť byli outsidery. Čeští hokejisté do dvaceti let zadupali do země prognózy o tom, že od Kanady dostanou ve čtvrtfinále nasypáno. Padli 0:3.

Foto: Deník