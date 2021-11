Místopředseda STAN Petr Gazdík na dotaz, jakou známku by dal dosluhujícímu ministru školství Robertu Plagovi (za ANO), odpověděl, že jedničku. A dodal, že ho vnímá jako nejlepšího polistopadového šéfa tohoto resortu.

Zní to neuvěřitelně, ale není. Plaga byl dobrý a respektovaný ministr. Gazdík jako jeho nástupce ví, že je moudré navázat na to, co začal a sepsal ve Strategii vzdělávací politiky 2030+.

Dokonce je pravděpodobné, že si Plagu vybere jako svého náměstka. Pro mě by to byla jedna z nejlepších zpráv letošních voleb, protože Česko by tím nakročilo směrem k zemím, kde je vzdělávání záležitostí, na níž se musejí dohodnout všechny relevantní subjekty i odborná veřejnost.

Jinak se ale zdá, že programové prohlášení a hlavně obsazování ministerských postů se v budoucí pětikoaliční vládě rodí ztuha. Senátor Zdeněk Hraba (STAN) soudí, že i jedno vládní křeslo pro Piráty je až až, zatímco šéfové PirSTAN trvají na paritě.

Ivan Bartoš v předvolebním rozhovoru řekl Deníku jako prvnímu médiu, že by bylo divné, kdyby předseda strany nebyl ve vládě, a pokud by nebyl premiérem, v úvahu by pro něj připadalo ministerstvo pro místní rozvoj. U toho by mělo zůstat a nevymýšlet další trafiky v podobě nového úřadu pro informatiku.

Stejně tak vrchní lidovec Marian Jurečka by měl utnout debaty o svém angažmá na průmyslu, kde se daleko lépe bude vyjímat Věslav Michalik ze STAN, a zakotvit buď na domovském zemědělství, nebo se přesunout na resort práce a sociálních věcí.

Jeho problematice sice daleko lépe rozumějí Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) či Olga Richterová (Piráti), ale ty daly přednost sněmovním funkcím. Není divu. Židle odcházející Jany Maláčové bude patřit k nejvachrlatějším. Jen těžká politická váha bude schopna hájit jeho priority vůči ministrovi financí.

Pokud se jím stane Zbyněk Stanjura z ODS, bude to právě on, kdo bude reálně řídit zemi, neboť bude držet v ruce všechny trumfy.