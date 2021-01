Minulý rok by se dal odbýt jediným slovem: koronavirus. Pandemie ochromila zemi, zmrazila cestovní ruch, pohostinství, obchod a služby. Vláda slíbila na sanaci ekonomiky bilion korun. Zatím poslala firmám, zaměstnancům a živnostníkům necelých 300 miliard.

Foto: Deník

Za zhoubnou infekci ovšem nelze nikoho z tuzemských politiků vinit. Podle mého názoru jí současná vládnoucí garnitura čelila obstojně, rozhodně lépe než třeba Boris Johnson ve Velké Británii nebo Donald Trump v USA. A dokonce i příkladný Izrael musel třikrát zemi uzavřít, aby covid-19 jakž takž zkrotil. Nemyslím, že kdyby byla u moci pravice nebo Piráti, dopadlo by to zásadně jinak. Stačí připomenout červnové juchání opozičních politiků na Karlově mostě, kdy dávali najevo, že to nejhorší je za námi a slovo rouška můžeme škrtnout ze slovníku.