V pátek odpoledne slavil Vladimir Putin vítězství ve válce proti Ukrajině. Vítězství, které se ale neudálo. K Rusku připojil dvě separatistické enklávy, Doněckou a Luhanskou lidovou republiku, jejichž území přitom ruská armáda ani po více než dvou stovkách dnů agrese proti méně než třetinové Ukrajině dodnes nedobyla.

Putin připojil k Rusku části Ukrajiny. Ale jen na papíře

Doněckou oblast Rusové nikdy z velké části nedobyli. O Záporožské oblasti to platí také a i v Chersonské oblasti ztrácejí kontrolu den po dni na stále větším území. Navíc Rusové na všech frontách od počátku září ustupují, a zatím se nezdá, že by na tom něco měnila ruská mobilizace.

Vítězství, které není

Nic ze zmíněných faktů nebránilo Vladimiru Putinovi v tom, abyv Kremlu s carskou pompou uspořádal mohutnou oficiální oslavu aktu připojení oznámených území k Rusku. Přes povinný potlesk mohl člověk v očích a výrazech tváří mnoha účastníků akce číst všechno jiné jen ne nadšení. Protože i oni moc dobře vědí, že tohle žádná oslava vítězství není. Protože žádného vítězství, rozhodně ne v předem oznámeném rozsahu, ruská armáda nedosáhla.

Podobně to bylo i s dlouhou, desítky minut trvající pasáží Putinova projevu, v níž spílal Západu, vypočítával všechny jeho údajné hříchy. A snažil se přesvědčovat, že Rusko je oproti upadajícímu Západu ráj na zemi. Nejméně polovina, možná skoro všichni lidé v sále Kremlu přitom měli a možná ještě mají děti na studiích v tom prohnilém Západě, mají tam vily, do nichž uložili v Rusku nakradené peníze, jezdí v západních autech a nosí švýcarské hodinky.

Ukrajina reaguje na ruskou anexi svých území: Žádá o urychlené přijetí do NATO

Ale hlavně – o životě normálního člověka na Západě se normálnímu Rusovi může jen zdát. Od lékařské péče přes úroveň bydlení po školství nebo míru kriminality. Vlastně téměř od čehokoli, na co si vzpomenete. Rusko sice není nejhorším místem k žití na světě, ale ke světové špičce má asi tak daleko, jako mají současná ruská auta k čemukoli, co by si člověk trochu při penězích dobrovolně koupil.

Rusko také vymírá, výrazněv něm roste podíl muslimského obyvatelstva, takže dnes je tam islám rozšířen výrazněji než kdekoli v Evropě a na Západě. A co hůř, Rusko nedokáže konkurovat ani v tom jediném, v čem se držel se Západem za studené války SSSR. Svědčí o tom vývoj na ukrajinské frontě. A to přesto, že Ukrajinci mají jen zlomek západních zbraní.

Šílenec s atomovkami

Putinovo Rusko prohrává válku na Ukrajině a tu se Západem nikdy nevyhrávalo. To, co ruský prezident předvedl v Kremlu, byla jen „Putinova vesnice“. Snůška předstírání, lží a dokonce i lhaní sobě samému. Možná to Putinovi nikdo neřekl, ale on opravdu žádnou Záporožskou a Chersonskou oblast na Ukrajině nedobyl a nekontroluje. Takže jejich připojení má asi takový význam, jako kdyby oznámil připojení Aljašky a v Kremlu to nechal podepsat Eskymo Welzla…

Problémem Západu, Ukrajiny, ale i celého světa a vlastně i Ruska je, že tento zcela mimo realitu žijící diktátor má jaderný kufřík s největším počtem hlavic na světě. Včerejší Putinovo vystoupení ukázalo, že spoléhat na to, že ještě jedná racionálně, je lichá naděje.