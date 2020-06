Odcházení Roberta Fica

Představme si, čistě hypoteticky, že by předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček spolu s Richardem Brabcem a Adamem Vojtěchem svolali tiskovou konferenci, na níž by Vondráček vyzval Andreje Babiše k odstoupení z postu šéfa hnutí ANO. Se slovy, že je třeba zvýšit koaliční potenciál hnutí a dát prostor nové generaci politiků. A s poznámkou, že Babiš je ve věku starobního důchodce a hnutí potřebuje změnu. Jakpak by to asi tak dopadlo?

Foto: Deník