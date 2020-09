Národní suverenitu si v oblasti zdravotnictví hájí všechny členské státy EU. Případů, kdy koronavirem nejhůře zasaženým zemím Unie nějaký členský stát výrazněji pomohl starostí o pacienty ve volných kapacitách, najdeme na jaře pár. Také Česko, které patřilo mezi nejméně zasažené země, se moc nevyznamenalo.

Teď se situace obrací a my Češi možná budeme za pár týdnů volat další země o pomoc, až nám lůžka pro pacienty s těžkým průběhem covidu-19 nebudou stačit. Moudřejším lidem je už od jara jasné, že to, že v oblasti zdravotnictví kope každý stát EU sám za sebe, je špatně.

Jenže když dávali premiéři a prezidenti členských zemí v červenci dohromady rozpočet EU na příštích sedm let, jedna z prvních položek, které seškrtali, byly peníze na zdravotnickou kapitolu Unie. Možná se jim zdálo, že koronavirus je už za námi, takže není co řešit. Teď, po pouhých pár týdnech vidíme, že co řešit je. Evropská komise a Evropský parlament se ale projevily moudřeji a „zdravotnickou unii“ vracejí při vyjednávání o konečné verzi rozpočtu zpět do hry. My Češi možná brzy poznáme na vlastní kůži, jak moc něco takového EU chybí.