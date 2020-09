„Neuvěřitelný večer,“ vykládal hrdina zápasu, debutant v národním týmu.

Teď je o něm řeč znovu. Do svých řad jej získala Plzeň. „Sice je tu časový posun, ale budu připravený. Už se těším na hřiště,“ vzkázal forvard, který dosud působil v zámořském Dallasu.

Fanoušci na západě Čech museli skákat radostí, když Adolf Šádek tenhle přestup dotáhl do konce. Důvodů je víc, ale nejvíc se hodí vypíchnout jednu Ondráškovu vlastnost - zarputilost. Víte (nebo možná ne), 31letý fotbalista si kdysi prošel skutečným peklem. Blikající tlačítka automatů z něj málem udělala druhého Jana Šimáka. Jenže on se vzchopil. Dokonalý restart přišel v Norsku, ve městě Tromsö na severu, kde spíš než kasino potkáte ledního medvěda. Odchovanec Českých Budějovic se tam stal nejlepším střelcem, potom sázel góly ve Wisle Krakow, následoval přesun do Ameriky.

V každém klubu si ho zamilovali. Proslul jako dříč, získal přezdívku Kobra. A tím jsme zpět u Plzně. Viktoria totiž přesně takový typ hráče potřebovala. Tvrdého fotbalistu, který umí rány rozdávat, ale také přijímat (v tom se totiž liší od jiných útočníků v kádru). Potřebovala hráče, který za to vezme, seřve soupeře i své parťáky. Kdo před měsícem viděl neúspěšnou pohárovou bitvu v Alkmaaru, musí souhlasit.

Ještě to vezměme také z druhé strany, ani Ondrášek si určitě nepohorší. Přichází do Plzně jako hvězda. Stál prý zhruba dvacet milionů korun, bude mít super plat, bude doma, na očích trenérům reprezentace. Rozhodně by v ní neměl chybět. Ne proto, že dal gól Anglii, ale proto, že za dvojicí Schick a Hložek se takový žolík bude hodit.