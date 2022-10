Roman Gallo je ředitelem redakcí Deníku

Připomeňme si, že ve volbách komunálních jdeme vybírat více než šest tisíc „malých vlád“. Těch, které budou rozhodovat o tom, jak se bude (ne)rozvíjet místo, kde žijeme. O tom, zda bude opravena cesta před naším domem, kam bude jezdit místní autobus, kde se bude smět stavět a kde ne, jak bude vypadat rozpočet obce, města, čtvrti…

Komunální volby 2022: Jak volit a neudělat chybu, termíny, systém, kandidáti

Nejde o žádné referendum o současné vládě, jak se nám někteří snaží vnutit. Ale o to, kdo z našich bližších či vzdálenějších sousedů usedne na radnici jako zastupitel, starosta, případně primátor.

Takže až půjdeme vhodit do urny vybranou kandidátku, mysleme na to, co naši favorité ovlivňovat budou. A nenechme se oblbnout nereálnými sliby.

Pokud vy sami ještě nevíte, komu dát svůj hlas, zajděte na www.denik.cz/volby, kde mimo jiné najdete seznam všech, kdo u vás kandidují. A o víkendu i jména těch, kteří uspěli.