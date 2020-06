Nedoplácejme na neschopnost jiných. Asi takto by se dalo popsat nejnovější tažení Andreje Babiše za ochranu českých národních zájmů. Premiér striktně odmítá, aby evropská finanční pomoc byla rozsáhlejší v těch zemích Unie, kde koronavirus udeřil nejsilněji, kde mají nejvíce lidí bez práce.

Foto: Deník

Zní to logicky a určitě to na velkou část voličů zabere. ONI to nezvládají vlastní vinou a už dlouho. MY na rozdíl od NICH ano. Tak proč máme kvůli naší lepší, účinnější reakci přijít o kus „našich“ peněz z obrovského záchranného balíku, který Evropa zvažuje? Proč máme doplácet na naše schopnosti?