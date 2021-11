Světový klimatický summit v Glasgow nebude žádným zlomem v boji proti globálnímu oteplování. Avšak alespoň se na rozdíl od toho minulého v Katovicích nekoná v zemi, která jako Polsko na boj proti globálnímu oteplování zvysoka kašle, ale ve Velké Británii, jež chce být světu i Evropské unii, z níž vystoupila, v boji proti změně klimatu vzorem.

Možná právě britská stopa bude tím nejdůležitějším, co ze summitu v Glasgow, kterého se na nejvyšší úrovni neúčastní tři klíčoví znečišťovatelé, tedy Čína, Rusko a Brazílie, nakonec vzejde. A nebude to málo. Bude to počátek racionální debaty o tom, jak dospět celosvětově ke stavu, v němž devět miliard lidí nebude planetu znečišťovat více, než to snese.

Zároveň to má být provedeno způsobem, který bude ekonomicky a sociálně udržitelný.Místo konferencí klimatologů potřebujeme konference a spolupráci energetiků, vědců a inženýrů, ale i ekonomů a národohospodářů. Lidí, kteří vymyslí, jak to celé udělat, a řeknou, kolik to bude stát. Kromě zásadní změny ve vyspělých zemích nás čeká zásadní úkol: nabídnout chudší části planety o několika miliardách lidí ekologický způsob rozvoje.

Udělat to s auty a výrobou energie podobně, jako se to stalo s telefony. U nich rozvojové země přeskočily stadium pevných linek a telefonovat začaly rovnou mobily se solárními nabíječkami. Zrovna tak musí Afrika a chudá část Asie a Ameriky rovnou začít jezdit auty na vodík a místo mazutu a uhlí vyrábět energii ze slunce, větru a jádra. Jinak ani superčistá EU nic nezachrání. Jak tento problém rychle a udržitelně zvládnout, je nyní klíčová otázka boje proti změnám klimatu. A lidstva vůbec.