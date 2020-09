Už teď totiž nejmocnější obchodní řetězce přestávají odebírat vejce z klecí. Spotřebitelé, přes vyšší cenu, kupují raději vajíčka z volného chovu. Pokud společnost dramaticky nezchudne, v roce 2027 už nebude nutno nic zakazovat. Chovatelé sami vyjdou vstříc poptávce a klece zruší.

Přes to je správné, že sněmovna hlasovala, jak hlasovala, podobně, jako když zrušila chov polárních lišek a norků.

Na masovém porážení zvířat to nezmění prakticky nic. Je to však správné gesto: Tam, kde můžeme, budeme se chovat ke zvířatům co nejlidštěji.