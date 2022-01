Vláda ještě ani nezískala důvěru, a už musí vysvětlovat podivné financování. Zhruba to s notnou dávkou sarkasmu uvedl šéf opoziční SPD Tomio Okamura. I z jeho popudu byla na čtvrtek svolána mimořádná schůze, jejíž program ale koaliční poslanci neschválili. Jediným cílem SPD a hnutí ANO bylo hlasitě pranýřovat členy Fialova kabinetu. Už jen to měl být pro pětikoaliční tým důvod, aby se vystříhal všeho, co by k tomu mohlo zavdat podnět.