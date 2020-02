Co si vybavíte, když se řekne Žďársko?

Vybaví se mi především Novoměstsko. Mám to tak nějak spojené. V Novém Městě na Moravě bydlím a ve Žďáře nad Sázavou jsem studoval. Pro mě je to jeden z nejkrásnějších regionů Vysočiny.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Rozhodně to jsou místa, jak se říká, za hřebenem. Sklené, Rokytno, Studnice a také údolí říčky Fryšávky a řeky Svratky.

Kdo je Váš životní vzor?

Přiznám se, že jsem nikdy na vzory nebyl. Zamlada jsem hodně četl, teď knížky nečtu skoro vůbec. V každé knížce byl tehdy nějaký hrdina, z něhož jsem si něco vzal. To mě postupně zformovalo. Ale do jisté míry je můj životní vzor můj táta. I vzhledem k tomu, že mě přiměl ke sportu a naučil mě milovat hory.

Jaký jste byl student?

Vzhledem k době, v níž jsem vyrůstal, jsem se nedostal na střední zemědělskou školu, kam jsem chtěl. Původně jsem totiž chtěl být zahradním architektem. Tak jsem byl rok na učilišti, a pak jsem šel na průmyslovku, tam tehdy brali každého. A trojka z chování po absolvování prváku asi hovoří za vše. Co se týče studijních výsledků, to jsem byl průměrný student. Pokud jde o známky z chování, tam to bylo nadprůměrné (smích).

Kde jste potkal svého životního partnera?

To bychom asi museli rozdělit do několika etap a byla by to spousta odpovědí. Ale když to zúžím na svou současnou partnerku, tak s Olgou jsme se seznámili v Novém Městě na Moravě. Ona je také z tohoto regionu, i když ne přímo z Nového Města. Nové Město si ale zamilovala od prvního okamžiku. Říkala, že by tady chtěla vždycky žít, a tak se jí to splnilo.

Kde jinde než tady, byste chtěl žít?

Kdybych musel jedno místo vybrat, tak bych asi řekl v Thajsku. Na druhou stranu bych nechtěl měnit. Díky tomu, jak cestuji a mám možnost poznávat celý svět, o to více si uvědomuji, jak je Česko úžasná země, ať už jde o klima, o lidi, sociální jistoty, rovnosti a o všechno ostatní. Škoda, že spousta lidí sedí doma za pecí a nadává, jak je to tady špatné, a necestuje, aby se jim otevřely oči.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Těch mám spoustu. Ale jedno, takové univerzální, mám obzvláště rád – co tě nezabije, to tě posílí.

Proč čtete Žďárský deník?

Protože chci vědět co nejvíce o dění v regionu. Zajímá mě, co se v místě, kde bydlím, děje.