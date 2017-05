Zranění krváceli a naříkali, školáci je zachraňovali

Žďár nad Sázavou – Nářek a sténání bylo slyšet ve žďárské pobočce Hasičské vzájemné pojišťovny.

Současně oko pozorovatele zahlédlo i smrtelně bledé, zkrvavené nebo obvázané nešťastníky, kteří se topili, vybourali v autě nebo se přiotrávili plynem. O nebývalý ruch se postaraly děti ze základních škol ze Žďárska, které se účastnily okresního kola soutěže mladých zdravotníků.

„Letos soutěží devatenáct družstev, stanovišť je sedm," přiblížila Irena Polednová, ředitelka žďárského oblastního spolku Českého červeného kříže, který soutěž dětí už dvacet let pořádá.

Mládež si musela umět poradit s otřesem mozku řidiče a hysterickým záchvatem jeho spolujezdkyně, který utrpěla při dopravní nehodě. Dále na soutěžící číhaly nástrahy v podobě krvácení z řezné rány, tepny či z nosu. Museli si také umět poradit s „rozdýcháním" těch, kterým zaskočil kousek jídla nebo si vyrazili dech pádem na zem. Pomoc potřebovalo i miminko, které se dusilo, lidé přiotrávení plynem nebo tonoucí.

„Pro nás asi bylo nejtěžší krvácení," řekla Pavla Prokopová, členka soutěžního týmu žďárského gymnázia. „Nedali jsme včas zraněného do potřebné polohy, aby neupadl do šoku, a chybku jsme udělali i se stlačením rány. To byly zbytečně ztracené body, a o nějaký bodík jsme přišli i u havárky, ale ta se nám jinak docela povedla," doplnila její kolegyně Veronika Blažejovská za souhlasného přikyvování Barbory Kadlecové.

Aby simulovaná neštěstí vypadala co nejvíce reálně, bylo nutno figuranty před soutěží správně připravit. „Používáme divadelní líčidla, krev se zase vyrábí z medu a potravinářského barviva," popsala Karolína Klimešová, studentka žďárského gymnázia a asistentka u jednoho ze stanovišť. „Na umělou kůži si zase chystáme těsto, vlastně je to běžné odpalované těsto, jen se do něj přidává kyselina citronová a víc soli, aby vydrželo. Vypadá skoro jako kůže a dají se z něj dobře vymodelovat rány. Kůži i krev si můžeme nachystat dopředu," popsala.

Ona sama soutěží úspěšně prošla. „Letos první rok nesoutěžíme, jsme už ve vyšším ročníku, a je nám docela líto, že se už nemůžeme aktivně zapojit. Tak aspoň asistujeme u stanovišť. Přebrali jsme to po těch, kteří vychovali nás. Máme na škole kroužek, ve kterém teď zase my připravujeme děti pro tuto soutěž," řekla studentka víceletého gymnázia. „Samy jsme zatím tyto vědomosti v reálném životě použít nepotřebovaly. Myslím ale, že kdybychom se do takové situace dostaly, zvládly bychom to," doplnila Karolínu její spolužačka a kolegyně na stanovišti Kristýna Bukáčková.

Soutěžící také museli zvládnout různá zranění správně obvázat nebo vyrobit improvizovaná nosítka, aby uměli zraněného odnést například z lesa.

Podle Ireny Polednové si většina soutěžících s úkoly poradila dobře. Pochválil je i Jan Martínek ze žďárského Červeného kříže, bývalý záchranář, který měl na starosti stanoviště před pojišťovnou – dopravní nehodu. „Děti jsou šikovné, šlo jim to většinou dobře. A skvělé jsou i asistentky ze zdravotní školy, které nám tu na stanovištích pomáhají. Když musíme někomu strhnout body, dokážou dětem rychle a srozumitelně vysvětlit, co udělaly špatně," podotkl.

Vítězové okresního kola soutěže postoupí do kola krajského. „To se uskuteční 17. května v Pelhřimově," doplnila Irena Polednová.