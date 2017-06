Zlatým hřebem procházky bylo setkání s kardinálem

Žďár nad Sázavou - V pátek 9. června uspořádalo Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou již devátou Muzejní noc, tentokrát s podtitulem Od kolonisty k měšťanovi. U příležitosti 410. výročí povýšení Žďáru na město se návštěvníci vydali na cestu časem od prvopočátků místního osídlení až po rok 1607.

V okolí žďárské tvrze potkali na osmi zastaveních osadníka ze 13. století, žďářícího prales, i jeho zeměpána a mocného rytíře Smila z Lichtenburka se zbožnou chotí Alžbětou. Neminuli ani prostořekou lazebnici z Panské lázně i mukajícího cisterciáckého mnicha nebo zakladatele zdejších rybníků rychtáře Hanuše hašteřícího se se svou ráznou manželkou.

Potkali také neduhy těla i duše léčící kořenářku Martu s rozličnými škapulíři, svatými ostatky a bylinkami. Na své výpravě poznali také elegantní paní Kateřinu, ženu hejtmana panství Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch.

Zlatým hřebem procházky bylo setkání s Jeho Milostí Františkem kardinálem z Ditrichštejna, který přezkoušel cestou získané znalosti svých „poddaných“ a velké i malé pak po zásluze odměnil. Muzejní noci přálo i počasí, takže poslední cestovatelé časem odcházeli až po půlnoci.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou děkuje skvělým malým i velkým návštěvníkům a také všem, kdo se na realizaci muzejní noci podíleli.

Kamila Dvořáková

I vy můžete přispět do svých novin! Podělte se s ostatními čtenáři Žďárského deníku a týdeníku Vysočina o cokoliv, co vás ve vašem okolí zaujalo, překvapilo, potěšilo, nebo naopak rozzlobilo. Můžete do redakce posílat texty i fotografie z nejrůznějších akcí a událostí. Otištěny budou ve čtenářské rubrice U nás doma ve Žďárském deníku a týdeníku Vysočina. Pište na e-mail: redakce.zdarsky@denik.cz