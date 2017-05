Život Cyrila Musila přiblíží nová kniha

Nové Město na Moravě - Vzpomínky na Cyrila Musila. To je název nové publikace autorky Heleny Zelené Křížové, kterou vydalo Nové Město na Moravě.

Jak uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda, osudy Cyrila Musila patří mezi nejzajímavější příběhy lidí z Novoměstska ve dvacátém století. „Chtěli jsme uctít osobnost, která se významně zapsala do dějin tohoto regionu. Navíc má Cyril Musil v letošním roce dvojí kulaté výročí. V dubnu uplynulo 40 let od jeho smrti a v listopadu to bude 110 let od jeho narození. Na listopad pak město připravuje vzpomínkovou akci,“ vysvětlil Šmarda.

Cyril Musil se narodil roku 1907 ve Studnicích u Nového Města na Moravě. Byl lyžařský nadšenec, úspěšný sportovec a odbojář v době druhé světové války. Ale také manžel a otec dvou holčiček, které si tatínka nikdy moc neužily. Krátce po osvobození jej STB zatkla. Byl odsouzen na dvacet let, z vězení v Ilavě se mu ale podařilo uprchnout a jeho kroky vedly nejprve domů a poté do Rakouska. Nakonec se usadil v Kanadě.

Dnes už žije jen málo pamětníků, kteří Cyrila Musila osobně znali. I s těmi Helena Zelená Křížová hovořila. „Je to především jeho dcera Dagmar Šafrová, která se nakonec vrátila na Musilův rodný statek a opět tam provozuje penzion. Podobně, jako kdysi její otec, který tam vybudoval oblíbené ubytování pro lyžaře a sám jim také poskytoval i trenérské služby,“ řekla Zelená Křížová. Dalším pamětníkem je Milan Srnský, jehož otec byl coby novoměstský fotograf policií přizván k Musilovu zatčení. Posledním z trojice dosud žijících pamětníků je Ladislav Slonek.

Křest knihy se uskuteční ve středu 7. května v 16 hodin v Horáckém muzeu.