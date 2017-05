Zeleň v sedmi částech Žďáru i v osadách čeká revitalitace

Žďár nad Sázavou – Sedm vytipovaných lokalit ve městě, v nichž je třeba provést revitalizaci zeleně, chce žďárská radnice nechat zpracovat do projektu, pro který momentálně hledá projektanta.

„Aktuálně běží výběrové řízení,“ potvrdil žďárský starosta Zdeněk Navrátil. „Jedná se o hřbitov v Jamské ulici a okolí Horního rybníka, okolí Vesny a vedlejšího hřbitova, na Vodojemu jde o ulici Štursova po bytovku v ulici Jamborova. Dále je třeba zrevitalizovat zeleň v březovém hájku za pátou základní školou a v Haškově ulici, v prostoru od nádraží směrem ke Žďasu i přístup ke Žďasu ze Strojírenské ulice, v okolí hřiště v ulici Alšova, a také v sídlišti u průmyslovky a kolem ulice Neumannova,“ vyjmenoval starosta žďárské lokality „zralé“ pro úpravu veřejné zeleně.

Přes léto chtějí mít Žďárští dokončený projekt, na základě něhož pak požádají o dotaci z operačního programu Životní prostředí. V případě úspěchu by bylo možné začít kácet, řezat, vázat a sázet už příští rok. „Na základě pasportizace zeleně z roku 2015, kdy byl zároveň posouzen její stav, takže víme, kde je co třeba řešit, by patrně šlo o kombinaci zásahů. Někde by se kácelo a následně sázelo, jinde by šlo o výchovné a zdravotní řezy či vazby. Na projekt je možné získat až šedesátiprocentní dotaci a oproti minulému plánovacímu období se do uznatelných nákladů dají započítat i některé drobnější úpravy cest či mobiliáře, což by se nám hodilo třeba právě v případě parčíku u páté základní školy,“ přiblížil Zdeněk Navrátil.

S úpravou veřejné zeleně se počítá nejenom přímo ve Žďáře, ale i v místních částech města. V současné době je v procesu hodnocení žádost o dotační podporu v projektu revitalizace zeleně ve Stržanově, a dokončován je rovněž projekt pro osadu Veselíčko. „Doufáme, že se nám podaří uspět se žádostí na revitalizaci zeleně ve Stržanově, abychom mohli začít ještě letos, a v příštím nebo dalším roce pak pokračovali ve Veselíčku, případně ve Žďáře,“ dodal žďárský starosta.