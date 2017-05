Ze žďárského kláštera se ztratila socha

Žďár nad Sázavou – Ve žďárském klášteře se stal zločin a je potřeba vypátrat pachatele.

Dny otevřených zahrad konající se v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin v zámku ve Žďáře nad Sázavou nabídnou i detektivku. Celá akce bude laděna v barokním hávu – živá barokní hudba, tanec, divadlo i šerm. Ten předvede Mistr světa v historickém šermu Jiří Kadeřábek.

„Chceme představit baroko skrze různá umělecká odvětví, ukázat, že to nemusí být nuda. To zjistí malí i velcí, kteří se zapojí do barokní detektivky, vyrobí si kostým, projedou se na lodičkách po rybníků a zblízka si prohlédnout šerm a další dovednosti, které se v 18. století učili šlechtici,“ vyjmenovala jen zlomek programu Lucie Herberová, marketingová ředitelka Zámku Žďár nad Sázavou.

Specialisté na barokní hudbu, divadlo nebo zahrady se sjedou na zámek. „Zahrady představí Ferdinand Leffler, odborník známy z pořadu České televize. Šerm předvede Jiří Kadeřábek, Mistr světa v historickém šermu z roku 2008. Jsme nadšení, že můžeme lidem předvést vše, co se týká baroka zábavnou formou a se zajímavými lidmi,“ řekla Herberová.

Celý víkend budou veřejnosti přístupné privátní zahrady hraběnky Thamar Kinsky, která je otevírá jednou ročně. „Podle předpovědi bude slunečno a teplo. Věřím, že si návštěvníci čas strávený u nás užijí. Čeká je i jarmark, workshopy, speciality z netradičních jedlých rostlin, zajímaví hosté, přednášky nebo procházka s botaničkou po hraběnčiných zahradách,“ doplnila Herberová.

SOUTĚŽ

Zapojte se do barokní fotosoutěže a vyhrajte pobyt v zámku ve Žďáře.

1) přijďte na Dny otevřených zahrad (27. – 28. května od 10 do 18 hodin)

2) vyrobte si na akci barokní kostým či doplněk

3) vyfoťte se v zámeckém areálu

4) pošlete svou fotku na sedlakova@zamekzdar.cz

5) fotku pořadatelé umístí na zámecký Facebook

6) čí fotka získá nejvíc LIKE, vyhrává