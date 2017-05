Zdraví prospěšný medvědí česnek si lidé mohou splést s jedovatou konvalinkou

Žďárské vrchy - Přírodní antibiotikum, antioxidant, zdroj vitaminu C, prostředek na snižování krevního tlaku i na podporu trávení. Řeč je o medvědím česneku, bylině, kterou právě v těchto dnech v lesích vyhledávají řady jejích příznivců.

Má to ale háček. Lze ho lehce zaměnit za jedovatou konvalinku vonnou. Listy obou rostlin jsou si totiž hodně podobné.

„Z medvědího česneku se používá list, který se musí sbírat na jaře ještě před tím, než rostlina vykvete. Později už není záměna s konvalinkou možná, protože medvědí česnek má úplně jiný květ,“ potvrdila možnost jarní záměny Lucie Misařová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Rada pro ty, kteří nejsou v botanice právě kovaní, je jednoduchá. „Pokud si někdo není jistý a nedokáže rostliny rozlišit zrakem, měl by si k utrhnutému listu přivonět. Medvědí česnek je opravdu intenzivně cítit po česneku,“ řekla Lucie Misařová.

Konvalinka vonná se řadí mezi rostliny jedovaté, neboť v jejích listech, stoncích i bobulích jsou obsaženy látky, které působí na srdeční činnost. „Zejména slabší jedince by to mohlo ovlivnit,“ sdělila botanička Pavlína Bukáčková.

Při podezření na otravu, jejímiž příznaky jsou nevolnost, zažívací potíže, omámenost a případně i křeče, je vždy vhodné poradit se s odborníkem. I když ne pokaždé je nutný zásah lékaře. „Mám s tím osobní zkušenost, měla jsem kdysi podezření, že dcera snědla list konvalinky. Zavolala jsem na národní toxikologické centrum, které má speciální linku právě pro tyto případy. Řekli mi, že by toho musela sníst více, aby musela absolvovat výplach žaludku. A ať jí dám dvě tabletky živočišného uhlí, to že pomůže,“ prozradila vlastní zážitek Lucie Misařová.

Naopak listy medvědího česneku jsou zdraví velmi prospěšné. Lze je konzumovat v nejrůznějších úpravách. „Dají se jíst třeba nakrájené na chlebu s máslem. A používají se také do salátu. Může se z nich dělat i tinktura, a to tak, že se listy nakrájí na malé kousky a ty se na dva týdny naloží do lihu. Po této době se tinktura přecedí a uloží do lednice. Používá se především v případě nachlazení, medvědí česnek má antibakteriální a antivirové účinky,“ poznamenala Lucie Misařová.

Medvědí česnek se ve Žďárských vrších vyskytuje poměrně hodně. Naopak konvalinky jsou téměř vzácností. „Objevují se také, ale málo. Spíše v doubravách než v bučinách a už vůbec ne ve smrkových lesích. Sem tam lze konvalinky najít třeba v okolí Žďáru, ale ne moc,“ informovala Pavlína Bukáčková.

Za medvědím česnekem ale není zapotřebí vydávat se pokaždé do lesa. Mnohem jednodušší je rostlinu si zakoupit a vysadit na zahradě. „Docela dobře se rozmnožuje, takže zanedlouho ji budou mít na větší ploše. A listy medvědího česneku pak mohou trhat v pohodlí, nemusí se za nimi nikam trmácet,“ pousmála se Pavlína Bukáčková.