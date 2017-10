Žďas bude na veletrhu soutěžit o Zlatou medaili

Žďár nad Sázavou – Strojírenský a metalurgický podnik Žďas se jako jeden z předních výrobců ve svém oboru i letos představí na 59. ročníku Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně.

Společnou expozici firem Žďas a TS Plzeň na veletrhu, který se uskuteční od 9. do 13. října, naleznou návštěvníci v pavilonu V, ve stánku číslo 100. Představena bude také skupina CEFC China, do jejíhož portfolia obě české firmy patří a která je jednou z největších soukromých společností v Číně.

Prezentace firmy Žďas se zaměří na technologický potenciál firmy, který chce společnost i nadále rozvíjet, což dokazují průběžně realizované významné investice především do modernizace a rekonstrukce strojního zařízení.

„Vystaven bude model pily na dělení trubek přímo na tažné stolici. Inovované technické řešení spočívá v novém způsobu dělení a k jeho hlavním přínosům patří zejména odstranění těžké manuální práce operátora, snížení počtu pracovišť při dělení trubek a malé zástavbové rozměry. Tato technická novinka bude také soutěžit o Zlatou medaili MSV 2017,“ sdělil Pavel Cesnek, generální ředitel společnosti Žďas.

Zcela nový způsob technického řešení pily byl vyvinut přímo ve společnosti Žďas, která si svůj vynález nyní nechává patentovat. Novinka, mezi jejíž přednosti patří také automatické čištění a mazání pilového kotouče nebo velmi jednoduchý způsob nastavení řezných parametrů, už byla také ve dvou případech dodána zákazníkům a další zakázku má společnost rozjednánu.

Blíže představen bude také obor metalurgie firmy Žďas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout odlitek horního dílu skříně parní turbíny.

Společnost Žďas se ve svém oboru řadí ke světové špičce. „K významným přednostem společnosti patří především prvotřídní kvalita výrobků a schopnost nabídnout zákazníkům moderní technická řešení, včetně řešení na míru, a operativní přístup. Díky tomu se jí daří obstát i v náročném segmentu. To dokazuje i řada zakázek, které se Žďasu podařilo získat pod vedením CEFC. Jsme dodavatelem řady světových společností, které mají ty nejvyšší nároky a kvalita a splnění jejich požadavků nás kvalifikuje i pro vstup na čínský trh, na který se nyní hodláme zaměřit a kde vidíme velké příležitosti,“ uvedla Marcela Hrdá, předsedkyně představenstva společnosti ŽĎAS a výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company.

Celkový průřez výrobními programy firem Žďas a TS Plzeň spolu s představením skupiny CEFC Group se během veletrhu objeví také na velkoplošné grafice a během videoprojekce na stánku Žďasu.

ŽĎAS

Akciová společnost ŽĎAS, člen skupiny CEFC, zahájila svoji výrobu před více než 65 lety. Firma má bezmála 2 250 zaměstnanců a roční obrat za rok 2016 činil 90 887 tisíc euro. Dceřinou společností ŽĎAS, a.s. je TS Plzeň a.s., společnost má také majoritní podíl ve firmě ŽĎAS SGS GmbH se sídlem v Německu. Výrobní program je zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné kování, zařízení na zpracování šrotu, hydraulické lisy, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí a kusové dodávky pro válcovny. Společnost se specializuje také na výrobu odlitků od 200 do 50 000 kg, výkovků od 20 do 9 000 kg, ingotů od 500 do 20 000 kg a modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu. Výrobní haly jsou vybaveny kvalitním strojním vybavením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků. Moderní základna projekce a vývoje společně s mezinárodními certifikacemi jsou zárukou kvality a spolehlivosti.



TS Plzeň

TS Plzeň a.s. (dříve ŠKODA TS) jako dceřiná firma společnosti ŽĎAS, člena skupiny CEFC, zajišťuje již více než 150 let konstrukci a výrobu různých strojů a zařízení. Pro své zákazníky zajišťuje kompletní servis činností od konzultací a úvodních studií až po zpracování konstrukční dokumentace, výrobu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu. Společnost vyrábí vulkanizační lisy, hydraulické lisy, zařízení válcoven, zařízení pro třtinové cukrovary, divadelní a jevištní techniku a zajišťuje rovněž výrobu středních a těžkých strojírenských zařízení podle požadavků či dokumentace zákazníků. Konstrukční a projekční kanceláře společnosti jsou vybaveny nejmodernějšími CAD systémy, výrobní proces je zajišťován pomocí automatického systému řízení výroby. Pružnost a maximální vstřícnost při zajišťování potřeb a požadavků zákazníků jsou typické znaky práce společnosti TS Plzeň a.s.



CEFC

Společnost CEFC China je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší soukromou společností v Číně. V prestižním žebříčku největších společností světa Fortune Global 500 za rok 2017 jí patří 222. pozice. Prioritními oblastmi působení společnosti jsou finance, energetika a průmysl, ale podniká i v řadě dalších odvětví. Po celém světě zaměstnává více než 30 tisíc lidí. CEFC China expandovala do Evropy a Českou republiku si vybrala jako hlavní sídlo svých evropských aktivit. Od září 2015 zde uskutečnila řadu významných investic, mezi nimiž dominují kapitálové vstupy do J&T Finance Group, strojírenské společnosti ŽĎAS, leteckého přepravce Travel Service a společnosti Pivovary Lobkowicz Group. CEFC vstoupila také do oblasti cestovního ruchu a e-commerce, kdy je strategickým partnerem v investici do největší travel e-commerce agentury ve střední a východní Evropě Invia Group. CEFC je také majitelem dvou top pětihvězdičkových pražských hotelů Mandarin Oriental Prague a Le Palais Art Hotel Prague. Z dalších nemovitostí v Praze CEFC vlastní prestižní administrativní a obchodní komplex Florentinum, hotelově-administrativní komplex Na Poříčí 30 a také historickou budovu bývalé Živnobanky. CEFC je také majoritním vlastníkem nejstaršího českého fotbalového klubu SK Slavia Praha a nejmodernějšího stadionu v České republice, Eden Arény.

