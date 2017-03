Žďárskou čtvrť Stalingrad obsadili špačci. Na svých křídlech přinášejí jaro

Žďár nad Sázavou – Jaro už pomalu začíná klepat na dveře. Jeho první poslové už přiletěli. Desetitisícihlavé hejno špačků v těchto dnech obsadilo Žďár nad Sázavou.

„Vrátili se od Středozemního moře, takže to neměli tak daleko. Usídlili se ve žďárské čtvrti Stalingrad, při soumraku jsou tam vidět obrovská hejna, která za velkého křiku krouží nad domy," sdělila mluvčí správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Ne všichni obyvatelé žďárské čtvrti Stalingrad jsou ovšem těmito posly jara nadšeni. Někteří by se bez jejich přítomnosti raději obešli. „Že řvou, to by mi ani tak nevadilo. Ale dost mě štve, že mi kálejí na auto. To pak vypadá, jako kdybych ho měla zaparkované někde v kurníku," postěžovala si Renáta Mašková ze Žďáru nad Sázavou.

Špaččí křik je slyšet široko daleko. Ptáci, kteří se už nabažili letu, usedají na jehličnany rostoucími na stalingradském sídlišti. „Lidé mohou sledovat, jak větve jehličnanů klesají pod jejich vahou. Jeden špaček není nijak zvlášť těžký, ale když na větev usedne stovka ptáků, pak už to je opravdu poznat," podotkla Jana Hejtmánková.

Kromě špačků se k nám z teplých krajin pomalu vracejí i další opeřenci. „Venku v krajině lze už zaslechnout hlas drozda brávníka. Na polích je zase možné zahlédnout čejky chocholaté a v lesích holuba doupňáka, jehož jméno jasně napovídá, že hnízdí v dutinách stromů," popsala Jana Hejtmánková.