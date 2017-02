Žďárské relaxační centrum zdraží od března vstupné

Žďár nad Sázavou - Hlouběji do kapsy od března sáhnou návštěvníci žďárského relaxačního centra. Podle vedení radnice v průměru půjde o dvacet korun navíc na jeden vstup.

Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou.Foto: Deník/ Jiří Marek

Loni se ztráta centra vyšplhala o milion korun výše než rok předtím. „V roce 2015 šlo o čtyřiapůlmilionovou ztrátu, v roce 2016 to bylo zhruba o milion korun více," informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement s tím, že větší propad je zdůvodněný například zvyšujícími se cenami energií i vody.

Náklady na provoz relaxačního centra loni podle radnice činily 15,5 milionu korun, výnosy deset milionů. „Navrhovaná opatření zahrnují úpravu ceníku, snížení slevy o prázdninách a změny v provozní době od září," sdělil ředitel příspěvkové organizace města Sportis, která relaxační centrum provozuje, Vladimír Kovařík. Dodal, že loňský ztrátový milion navíc organizace dokryla z vyšších výtěžků za ubytování.

Žďárská radnice hodlá najít i jiné možnosti, jak prodělek relaxačního centra, který město dotuje, nadále nenavyšovat. „Budeme dále hledat další možné úspory, například v podobě nového vodního vrtu nebo zpětného získávání provozního tepla. Zároveň chceme modernizovat čisticí filtry, kdy pískové budou nahrazeny filtry se skleněnou náplní. I po zvýšení cen stále ještě budeme, dá se říci, že ve všech položkách, levnější než třeba zařízení v Novém Městě nebo v Jihlavě," doplnil místostarosta Josef Klement.

K opatřením, která mají vést k eliminaci ztráty, má přispět rovněž nová úprava sníženého prázdninového vstupného, kdy již nebude sleva třicetiprocentní, ale jenom dvacetiprocentní.

V relaxačním centru se však nebude pouze zdražovat, ve wellness centru se saunami se doba pobytu nově zvýší ze 75 na 90 minut. „Vycházíme tím vstříc požadavkům návštěvníků," řekl Klement. K mírné úpravě provozní doby bazénové části pak dojde od začátku září, změny se dotknou i wellnessu.

Provoz relaxačního centra, které bylo vybudováno přestavbou a rozšířením krytého plaveckého bazénu, byl zahájen v prosinci 2012. Loni v něm zaregistrovali dosud nejvyšší počet návštěvníků, šlo o celkem 191 tisíc lidí. V roce 2015 to bylo 181 tisíc návštěvníků, o rok dříve 164 tisíc. Do celkového počtu je zahrnutá i plavecká škola a také plavání sportovních oddílů a školních dětí. Nejvíce klientů žďárského relaxačního centra míří do jeho bazénové části, o něco menší zájem je o wellness aktivity a nejnižší o solnou jeskyni.