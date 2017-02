Žďárské radnici se nedaří najít nájemce Radniční restaurace

Žďár nad Sázavou - Žďárské radnici se již více než dva roky nedaří přivést zpět k životu Radniční restauraci umístěnou v historické budově Staré radnice. Provoz v ní skončil v polovině ledna 2015. Město se od té doby snaží najít nového nájemce opakovanými nabídkami pronájmu. Zájemce si má v přihlášce uvést sám výši nájemného pro svůj podnikatelský záměr.

Podnik ve Staré radnici je prázdný už více než dva roky.Foto: Deník/Lenka Mašová

„K záměru se stále nikdo nepřihlásil. Budeme se ještě snažit situaci přehodnotit, tedy zda se město zapojí, anebo nezapojí alespoň do obnovy kuchyně," sdělil místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

V zařízení, které by podle představ města mělo opět nabídnout restaurační činnost v plném rozsahu, tedy včetně teplých jídel, aktuálně chybí vybavená kuchyně. Podle slov starosty Žďáru Zdeňka Navrátila chtěli vyčkat s tím, že nový provozovatel si bude chtít kuchyni vybavit sám, přesně podle svých potřeb.

„Během dvou let jsme jednali s různými zájemci, ti ale nesplňovali naše záměry. Také jsme cíleně oslovovali restauratéry, ale nebyli jsme úspěšní. Stále nám jde o to, aby v reprezentativních prostorách Staré radnice byla kvalitní restaurace s nabídkou teplé kuchyně, nejlépe českých specialit," vyjádřil se Zdeněk Navrátil. „Něco aktuálně rozjednáno máme, ale v této chvíli to ještě není možné komentovat," dodal starosta Žďáru nad Sázavou.

Loni v létě se město pokusilo pronajmout Radniční restauraci alespoň sezonně, aby byla v provozu především letní zahrádka před Starou radnicí.

V tomto případě stačila nabídka rychlého občerstvení. Nájemce se nenašel.

V prázdném restauračním zařízení se větrá, objekt se v zimě temperuje. „Tento půlrok bude zřejmě zásadní ve smyslu, zda bychom neměli změnit požadavek toho, co od nového nájemce očekáváme," sdělil Navrátil.

Lidé na Radniční restauraci vzpomínají s nostalgií. „Je škoda, že ji zavřeli, chodili jsme tam rádi, hlavně v létě na zahrádku, navíc tam dobře vařili," vyjádřila se Jana Novotná ze Žďáru.

Na patnáct let v Radniční vzpomíná i její předposlední provozovatel Miloš Klimeš. „Obecně na Radniční restauraci vzpomínám velmi rád, i když výhod bylo méně než nevýhod," řekl muž. Výhodou byly podle něj pozice a tradice, nevýhodou třeba vyprazdňující se náměstí, značná konkurence a paradoxně i vnímání Radniční restaurace coby místa pro slavnostní události, nikoliv jen pro rychlý oběd.