Žďárská pouť si stále zachovává svůj duchovní rozměr

Žďár nad Sázavou – Bezmála tři sta let, tak dlouho se ve Žďáře nad Sázavou konají slavné svatojánské poutě. Žďárská pouť na počátku vypadala úplně jinak než dnes. Pro věřící to byl velký svátek, cesta na poutní místo, ze kterého si kromě modlitby odnesli růženec anebo svatý obrázek.

Zelená hora ve Žďáře nad Sázavou je od vysvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého v roce 1722 jedním z nejslavnějších a nejnavštěvovanějších poutních míst. Ve dvacátém století se do zámku sjížděli kramáři a komedianti, stánkaři stavěli na Zelené hoře své Foto: archiv Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou

Její historie ve městě trvá asi 295 let. Ke kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře při jeho vysvěcení v roce 1722 putovaly desítky tisíc lidí v procesí i několik dní. Cestou zdaleka i blízka zpívali, před výstupem na Zelenou horu se slavnostně oblékli. „Nad Zelenou horou se tehdy nesla také slavná kázání významných kazatelů, například opata Václava Vejmluvy,“ uvedl farář Vladimír Vojtěch Záleský z Římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou II. „Zelenohorský kostel ve Žďáře byl jako vůbec první zasvěcen Janu Nepomuckému, a to rok po jeho blahoslavení a sedm let před svatořečením,“ připomněl duchovní.

V minulosti se tam konaly také významné slavnosti, mimo jiné v roce 1780, kdy se oslav 50 let žďárských svatojánských kanonizačních slavností zúčastnilo údajně na 50 tisíc poutníků. Během oslav plula ve dnech 25. a 27. května po konventním rybníce ozářená loď s hudebníky. K barokním poutím patřily rovněž divadelní výstupy studentů žďárské šlechtické akademie, již předváděli na klášterním nádvoří výjevy ze života svatého Jana Nepomuckého či z dějin kláštera. Tradici procesí k poutnímu místu v roce 1784 přerušil požár kostela. Poutníci sice chodili spontánně na Zelenou horu dál, k obnovení poutě se vším všudy ale došlo až v roce 1803.

Ve dvacátém století se do zámku sjížděli kramáři a komedianti, stánkaři stavěli na Zelené hoře své stánky, ve kterých se vařila dršťková nebo nudlová polévka a prodávalo pečivo a nápoje. Pod kopcem tehdy stály čtyři, či pět kolotočů. „Od mostu k bráně byly boudy různých řemeslníků, za branou až ke konventnímu kostelu se usazovaly modistky a kloboučníci. Mezi tím vším zpívali kramáři a vyvolávali uzenkáři a fíkaři," přiblížil éru po vzniku republiky historik Stanislav Mikule z Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Na prostranství u zimního stadionu byla pouť přeložena v 80. letech 20. století.

Svatojánská pouť se koná vždy v polovině května. Podle slov historika se váže na svátek svatého Jana Nepomuckého, který je 16. května. „Po zrušení svátku jakožto dne pracovního klidu v roce 1925, se ustálil zvyk konat žďárskou pouť vždy v nejbližší neděli po tomto datu. A tak se datum poutí stanovuje dodnes," osvětlil Stanislav Mikule.

A přestože původní smysl tohoto svatojánského svátku ustoupil v dnešní době do pozadí a pouť je nyní pro většinu pouze rozsáhlým komerčním podnikem přitahujícím tisíce lidí, podle faráře Vladimíra Vojtěcha Záleského neztrácí ani v 21. století svůj duchovní rozměr. Na mše v kostele svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, cestují v autobusech i celé farnosti. První poutní vše svatá se koná v sobotu 13. května, v neděli čeká poutníky celkem pět mší. Hlavním celebrantem a kazatelem bude biblista Angelo Scarano. Hlavní poutní mše svatá v den svátku svatého Jana Nepomuckého bude v úterý 16. května v 17 hodin.



Program bohoslužeb v kostele na Zelené hoře:

Sobota 13. května 2017 v 16.30 hodin první poutní mše svatá

Neděle 14. května 2017 poutní mše svaté v 6.30, 7.30, 9.00, 10.30 a 14.30 hodin

Úterý 16. května 2017 v 17.00 hodin: hlavní poutní mše svatá v den svátku svatého Jana Nepomuckého