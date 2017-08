Žďárská poliklinika zakoupila nový přístroj, ten s pacienty i hovoří

Žďár nad Sázavou – Cévní ambulance Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou rozšířila nyní své služby díky zakoupení nového pletysmografu. Jde o zařízení sloužící k vyšetření kvality prokrvení končetin, a to jak žilního, tak tepenného systému.

Nový pletysmograf.Foto: archiv Polikliniky Žďár nad Sázavou

„Pletysmograf jsme měli už i dříve, ale byl určen pouze na měření dvou končetin. A měli jsme ho jen vypůjčený. Nový přístroj patří k nejmodernějším ve své kategorii a dokáže najednou vyšetřit všechny čtyři končetiny,“ informovala ředitelka žďárské polikliniky Ilona Komínková.

Zdravotnické zařízení, které je příspěvkovou organizací města, zakoupilo pletysmograf za sto sedmdesát osm tisíc korun. „Vyšetření je rychlé a bezbolestné. A je docela vtipné, protože přístroj s pacientem mluví, říká mu, co má dělat. Hlásí například že má zvednout nohu, pak že ji má dát zpět nebo se postavit na špičky. Hezky si s ním povídá, navádí ho, co má dělat, aby správně prověřil a vyhodnotil tepovou a žilní křivku,“ usmála se Ilona Komínková.

Žďárská poliklinika doplňuje přístrojové vybavení jednotlivých ambulancí s poměrnou pravidelností. V loňském roce byl zakoupen nový ultrazvuk za 1,3 milionu korun. Letos k němu přibyl pletysmograf. „A koupili jsme i novou kopírku, ta je překvapivě pacienty taky velmi využívaná,“ podotkla Ilona Komínková.

V plánu je nyní pořízení nových van pro rehabilitaci. Ty původní už mají svá nejlepší léta za sebou a pomalu dosluhují. „Na ně budeme potřebovat tak tři sta tisíc korun. Pokud by se nám ovšem podařilo sehnat více peněz, rádi bychom přestavěli celé rehabilitační oddělení. To by ale vyšlo minimálně na milion a půl. Jestliže tolik peněz neseženeme, budeme se snažit pořídit alespoň nové vany,“ sdělila ředitelka žďárské polikliniky.