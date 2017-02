Žďárská galerka má svou vlastní facebookovou stránku

Žďár nad Sázavou – Na dennodenní problémy s obtěžujícími bezdomovci v budově žďárského železničního nádraží si stěžují cestující i tamní prodejci. Žďárská galerka, jak nepřizpůsobivým lidem bez domova zasvěcení přezdívají, ruší ostatní nejen častými opileckými výkřiky, ale nevyhýbá se ani rvačkám nebo poškozování majetku. Situace došla tak daleko, že jeden z prodejců vytvořil bezdomovcům na nádraží jejich vlastní facebookovou stránku.

Alexandr KrálíkFoto: Helena Zelená Křížová

„Stránku Zajímavosti ze žďárského nádraží jsem na facebooku založil proto, abych ostatním ukázal alespoň pár příkladů, jak to v budově žďárského nádraží chodí. Tyto problémy trvají už rok a dlouhodobě na to upozorňujeme vedení města i městskou policii. Lidé bez domova bivakují na nádraží denně, což by ani tak nevadilo, kdyby nedělali nepořádek, nebudili veřejné pohoršení a nervali se. Výtržnosti jsou na denním pořádku, ostraha nádraží při nich prakticky nezasahuje," potvrdil jeden z prodejců, kteří mají v nádražní hale svůj stánek, Alexandr Králík.

Správa železniční dopravní cesty, které žďárské nádraží patří, se brání tím, že o problému slyší poprvé. „Dopis stěžovatele nám oficiální cestou přišel teprve minulý týden. Situaci jsme začali prověřovat a jednáme s agenturou, která nám na žďárském nádraží zajišťuje pořádek," uvedl tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Ochranka podle slov pravidelných návštěvníků nádraží už ale nefunguje dlouhodobě a lidé, kteří se cítí být bezdomovci obtěžováni, často prý nepochodí ani u městské policie. „Strážníci nás odkazují na ostrahu a ta zase na ně. Vzájemně se vymlouvají. Městská policie tu jezdí i dvakrát třikrát za den. Občas sice z haly bezdomovce vykáže, ale už to nezkontroluje, takže oni se za půl hodiny vrátí," vysvětlil Alexandr Králík.

Pro městské strážníky je žďárské nádraží pravidelnou zastávkou. Žďárští policisté v nádražní budově zasahovali například v pátek před posledním lednovým víkendem, kdy obdrželi oznámení, že tam bezdomovec napadá slovně cestující a chová se agresivně. Dechová zkouška na alkohol ukázala 3,42 promile a muž byl hlídkou převezen na záchytku k vystřízlivění. Ne všechny konfliktní situace na žďárském nádraží ale končí takto. „Zasahujeme pouze v případě, že tam dojde k nějakému protiprávnímu jednání. Pokud v nádražní hale ti lidé jen tak sedí a ničeho se nedopouštějí, nemáme právo je odtamtud vykázat. Navíc na nádraží působí soukromá bezpečnostní agentura, ta to má na starosti," řekl šéf Městské policie Žďár nad Sázavou Martin Kunc. „Pití alkoholu na veřejnosti a veřejné pohoršování je v toto místě vždy protiprávní, jedná se o zónu, kde se alkohol pít nesmí," oponoval Alexandr Králík.

Provoz na žďárském nádraží není non stop, budova se ve večerních hodinách zavírá. „Lidé ze žďárské galerky tam pijí alkohol přes den. Jsou to pořád titíž, sem tam se k nim někdo přidá," řekl Alexandr Králík. „Problémy jsou každou zimu, v létě si bezdomovci vybírají jiná místa. Nejenže popíjejí a budí veřejné pohoršení, ale občas i někoho napadnou. A taky ničí majetek, zrovna minulý týden musela být vyměněna celá řada sedaček, kterou se jim podařilo totálně zničit," doplnil další z nádražních prodejců, Jirka, který nechtěl zveřejnit celé jméno.

Ostudu prý žďárská galerka dělá nejen před místními, ale také před cizinci. Přestože ti do Žďáru nad Sázavou nejezdí denně, loňský Světový pohár v biatlonu je přilákal. „Nádraží je vlastně vstupní brána do Žďáru a když cizinci, kteří přijeli, viděli, jak se místní bezdomovci chovají, byli nemálo překvapeni a pohoršeni," vyjádřil se prodejce Jirka.